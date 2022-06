Mirtha Legrand, a un paso de cerrar su vuelta a la televisión: en qué canal

Tras las internas con El Trece, La diva de los almuerzos está muy cerca de otro canal de la televisión argentina. Enterate de cuál se trata.

Mirtha Legrand está a la espera de las novedades sobre su incorporación a la televisión argentina. Tras la negativa de El Trece, hubo otra señal que se ofreció a recibirla con los brazos abiertos y la diva de los almuerzos se mostró muy entusiasmada.

Las negociaciones entre Adrián Suar y Nacho Viale culminaron con la decisión de El Trece de no contar con los servicios de Mirtha Legrand. Por tal motivo, quien impulsó su incorporación fue Beto Casella a través de Bendita TV por El Nueve, en una charla telefónica que mantuvieron al aire.

"Mi deseo era volver a El Trece, y creo que no se va a poder dar", había expresado Mirtha luego de las negociaciones frustradas con El Trece. Allí realizó las últimas temporadas de su emblemático programa Almorzando con Mirtha Legrand y Casella se tomó el atrevimiento de realizarle una jugosa invitación.

"Acá estamos hablando en el programa de ver un redireccionamiento a Canal Nueve 'Chiquita' ¿cómo lo ves? Es un canal importante, popular, familiero", lanzó el conductor de Bendita TV. Mirtha Legrand no vio con malos ojos esta oferta que le cayó del cielo y le contestó: "Sí querido, sí, el que requiera mis servicios".

Nacho Viale sigue en la búsqueda de un canal para ubicar a su abuela de vuelta en la televisión. "Se te escucha perfecta y las apariciones públicas ni hablar. Quisiéramos tenerte acá: almorzando, cenando, el canal te abre la puerta ¿sabés, querida?", aduló Casella a la conductora, quien recordó que sus inicios fueron justamente en la pantalla de El Nueve.

"Todo comenzó en El Nueve", expresó, quien volvió a sostener que todo depende de su productor, Nacho Viale. "Y dale con Nacho...", manifestó fastidioso Casella, quien agregó: "Acá el dinero no debería ser un impedimento 'Chiquita', vos tenés que estar al aire, es un clamor popular".

Mientras la charla se tornó dinámica y de ida y vuelta con Beto Casella, Mirtha aprovechó para saludar a Horacio Pagani y Edith Hermida. En última instancia, reveló una promesa con el objetivo de cerrar su vuelta a El Nueve: "Te prometo que voy a volver. Todo puede ser, no digo que no, no descarto".

Marcela Tinayre lapidó a El Trece tras la salida de Mirtha Legrand

La sorpresiva salida de Mirtha Legrand de El Trece aún resuena dentro del mundo de la farándula y la televisión. Luego de varios años al aire del canal de Adrián Suar, la señal le dio "pase libre" a la conductora y su producción para cerrar contrato en otro canal. Pero justo cuando parecía que el tema ya estaba cerrado, Marcela Tinayre, la hija de Legrand, lanzó una fuerte acusación contra el canal del sol.

En una reciente entrevista con LAM, Marcela Tinayre fue consultada por la desvinculación de su mamá y su hija, Juana Viale, de El Trece. En primera instancia, la famosa actriz quiso mantener un perfil bajo sobre el tema, pero luego no pudo ocultar su indignación y lanzó una fuerte acusación en contra del canal que lidera Adrián Suar. "El Trece pasteleó mucho a Mirtha Legrand", determinó Tinayre.

"Se terminó el contrato o no sé qué pasó. Son negociaciones, chicos: se terminó, pero irá a otro lado", empezó por decir Marcela Tinayre y luego agregó que "no sabía" cómo estaba su mamá ya que "no hablan todos los días". Además, la actriz confesó que tampoco se había comunicado con Nacho Viale, su hijo y productor del programa, por lo que no podía explicar cómo se dieron las cosas.

En este contexto, Marcela Tinayre añadió: "Se sabía hace tiempo de esto, se sabía que estaban en negociaciones. En un contrato así, de ese nivel, hay negociaciones de todos lados. No sé nada y no quiero meterme a decir algo, porque desconozco totalmente... No sé nada de las negociaciones, no tengo ni idea".