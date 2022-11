Mica Viciconte se sacó una foto y una perturbadora figura de fondo asustó a sus fanáticos

Mica Viciconte se tomó una foto con su hijo y una extraña figura que se ve en la imagen asustó a sus fanáticos.

Mica Viciconte llamó la atención de sus seguidores de las redes sociales luego de publicar una foto con su hijo Luca. En la imagen, se puede ver de fondo una extraña figura que despertó terror entre varios de sus fanáticos.

La exCombate suele publicar varias fotos y videos de su día a día en sus redes, especialmente después del nacimiento de su bebé que comparte con Fabián Cubero. Sin embargo, esta vez un detalle en este retrato llamó la atención de algunos.

En la imagen, aparece Mica en el patio de su casa sosteniendo al pequeño con sus dos brazos. La mediática aparece en traje de baño y con unas gafas de sol puestas, en las cuales se ve el reflejo de una nena. Mientras para algunos fue evidente que esa nena era una familiar, otros creyeron que se trataba de un espíritu.

"Quién es la nena que aparece reflejada en los anteojos??", se preguntó una seguidora, y varios le dieron like a su comentario, dando a entender que también notaron aquel detalle. "Una de las hermanas, la mas chica", respondió una fiel seguidora de Viciconte. "¡Qué vista!", comentó otra usuaria, sorprendida por la capacidad de ver detalles que tienen los fanáticos de la influencer.

La confesión de Mica Viciconte sobre el Día de la Madre

Recientemente, Mica Viciconte festejó su primer Día de la Madre tras el nacimiento de Luca, su primer hijo. Si bien la pasó bien, confesó que dicha fecha no le generaba una emoción especial. “Para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre", argumentó en Ariel en su Salsa (Telefe).

Sin embargo, confesó que lo que la emocionaba era saber que Cubero la iba a llevar "a comer a un lugar rico". "Pero no me emociona la fecha y lo sostengo", concluyó la exparticipante de MasterChef Celebrity. Una vez pasado el evento, contó: "Me gustó, la pasé bien: mucho regalo, mucho mimo y un desayuno riquísimo inesperado que me preparó Fabi. También tuve muchos saludos lindos, tiernos. Estuvo bueno".

Más tarde, Mica habló sobre los rumores de casamiento con Cubero que generaron furor en las redes. "No, no quiero anunciar nada. No hay ni va a haber casamiento así que no esperen nada", aseguró la mediática, y agregó que el exfutbolista tampoco tiene deseos de casarse: "Él tampoco. Olvidate, mejor para todos. Le viene bárbaro que yo no quiera. Igual podemos hacer una fiesta sin casarnos, eh".