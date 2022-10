Mica Viciconte hizo un polémico comentario sobre la maternidad: "No me emociona"

Mica Viciconte sorprendió con un comentario sobre su experiencia con la maternidad.

Mica Viciconte, quien recientemente se convirtió en mamá por primera vez, hizo un inesperado comentario sobre la maternidad, a pocos días del Día de la Madre.

Esta será la primera vez que la influencer festeja esta fecha, tras haber dado a luz a Luca junto a su pareja actual, Fabián Cubero. Sin embargo, parecería no estar emocionada por celebrarlo.

Viciconte sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al dar su opinión sobre el Día de la Madre. Cuando su compañero de Ariel en su Salsa, Ariel Rodríguez Palacios, le preguntó por toda la polémica que generaron sus declaraciones, Mica explicó que realmente no le entusiasma esta fecha.

“Para mí no es un día especial”, confesó la mediática. "Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta en Nordelta", sumó. "Claro que es tu primer Día de la Madre. ¿Te emociona?", indagó su colega Nico Peralta. “No, a mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha”, explicó Viiciconte.

“Para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo", concluyó la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Mica Viciconte confesó que nunca se casará con Fabián Cubero

Ahora que tuvieron a su primer bebé juntos, muchos seguidores de Viciconte y Cubero se preguntan si en algún momento se casarán. Sin embargo, la deportista se negó rotundamente. "No, no quiero anunciar nada. No hay ni va a haber casamiento así que no esperen nada", expresó en el programa, tras los rumores que se filtraron en redes sobre una boda inminente.

"Él tampoco. Olvidate, mejor para todos. Le viene bárbaro que yo no quiera. Igual podemos hacer una fiesta sin casarnos, eh", aseguró la ex Combate. Cuando Felipe le confesó que él tampoco planea casarse, Mica afirmó todavía más su postura y cerró: "¿Viste? Las nuevas generaciones ya no se quieren casar".

Cabe destacar que semanas atrás, se había rumoreado que la pareja estaba en crisis. Si bien Viciconte negó estas versiones, admitió que su relación no es perfecta. "Hubo problemas en casa, pero no hubo crisis como dicen todos los portales. No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés", cerró.