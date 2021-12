Mica Viciconte explotó contra Damián Betular en MasterChef: "Me cae mal"

Mica Viciconte expresó su enojo en MasterChef Celebrity contra Damián Betular por haberle soltado la mano en un desafío importante.

Mica Viciconte protagonizó un tenso momento en MasterChef Celebrity con uno de los miembros del jurado, Damián Betular, mientras estaba preparando su plato. Esta noche, a ella le correspondía recibir un beneficio sobre sus compañeros: tener tres minutos extra en los que los chefs le podían dar consejos e indicaciones para perfeccionar su preparación. Sin embargo, Betular no cumplió con su promesa.

Ante esta falta de compromiso, Micaela no dudó en quejarse y le recriminó que, según las reglas del juego, él debería haberle dado algún tip, alguna guía, y que no la ayudó para nada, a diferencia del resto del equipo, Donato de Santis y Germán Martitegui.

“Estás re malo. ¿Te diste cuenta, no? Hay un proceso”, le marcó Mica, sin tapujos, mientras le agradecía al resto por su ayuda. “Donato muy bien, tirando tips. Germán muy bien, va a buscar la fuente y la cambia, la sartén, la olla y demás. Pero hay alguien que no habla, no emite voz”, expresó.

“Escuchá, Mica. ¿Vos estás casada por civil?”, le preguntó Betular, ignorando completamente sus quejas. “No. No me voy a casar”, respondió ella con un tono seco. “Está perdiendo los tres minutos...”, le remarcó Germán, para evitar que ella saliera perjudicada por perder el tiempo con Betular hablando sobre cualquier otra cosa.

“¡No! Que se relaje un poco, que le quedan 10 segundos”, respondió Betular. “¡¿Cómo 10 segundos?!”, gritó ella. “Te quedan 10 segundos con nosotros”, le reafirmó el cocinero. “No me aportaste nada. Los tres me tenían que aportar”, le reprochó Viciconte, y él se excusó diciendo: “Es que me parece que sino íbamos a hacer mucho lío. Mirá cómo te dejó Donato, mirá cómo vino Germán…”. “Ay, Damián, ¿te digo la verdad? Me cae mal. No era así. Mi beneficio no fue completo. Los tres me deberían dar indicaciones”, cerró Mica.

