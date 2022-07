Mica Vicicone recibió un fuerte reto por parte de Telefe: "Tan conflictiva"

Según revelaron en Intrusos, Mica Viciconte habría recibido un reto telefónico en las últimas horas por parte de Telefe, que están molestos con la panelista.

Mica Viciconte habría recibido un fuerte reto por parte de Telefe en las últimas horas, según revelaron en Intrusos. "No entienden cómo puede ser tan conflictiva", contaron en el histórico ciclo de espectáculos que conduce Flor de la V por la pantalla de América TV.

El inicio de las vacaciones de invierno llegó con una nueva pelea mediática entre Nicole Neumann y Mica Viciconte, algo que podría impactar directamente en el trabajo de la ex-Combate. Es que Telefe comenzó desde hace un tiempo a tener un estilo más familiar y tranquilo, por lo que choca directamente con los escándalos que cada tanto protagoniza Viciconte, muy mal vistos por la señal de ViacomCBS.

En ese sentido, Flor de la V contó en Intrusos que en Telefe siempre intentan evitar que sus figuras se metan en conflictos mediáticos. "Te llaman por teléfono y de dicen 'acá de esto no se habla'", explicó la conductora. Y ese mismo llamado habría recibido Mica Viciconte en las últimas horas.

"Con respecto a lo que decías de Telefe, me está llegando información que dice que de verdad esto no gusta nada", se sumó Nancy Duré, confirmando que en el canal hubo malestar por el posteo de Viciconte contra Nicole Neumann tras el accidente que filmó la modelo de su hija Sienna durante sus vacaciones. Pero eso no fue todo, porque la panelista agregó: "Dicen que realmente no entienden cómo puede ser tan conflictiva".

"Esto no está gustando, y este posteo puntualmente causó molestia en Telefe", cerró Duré sobre el enoEn Tjo que habría en la señal de ViacomCBS con la integrante de Ariel en su salsa. Lo cierto es que desde Intrusos quisieron comunicarse con Viciconte pero la ex-Combate no quiso hacer declaraciones y todo hace indicar que la ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity mantendrá el silencio durante un tiempo.

La respuesta de Nicole Neumann a las críticas de Mica Viciconte

Si bien Nicole no dio declaraciones públicas al respecto, la modelo usó sus redes sociales para dejar en claro qué opina de lo que sucedió en los últimos días con la acusación de Mica Viciconte de mala madre. En vez de eso, le respondió a Viciconte con una filosa indirecta en inglés que en español se traduciría en: "La gente siempre hablará sobre vos, especialmente cuando te envidian a vos y a la vida que llevás. Dejalos. Afectaste sus vidas, ellos no afectaron la tuya".