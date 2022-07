Melody Luz ya está lista para el gran paso con Alex Caniggia: "Me gustaría tener mellizos"

Melody Luz y Alex Caniggia ya se fueron a vivir juntos y están listos para dar el siguiente paso.

Melody Luz se abrió sobre su romance con Alex Caniggia y confesó que están considerando tener un hijo juntos. La bailarina habló por primera vez al respecto en una entrevista íntima e incluso señaló al hijo de Mariana Nannis como el más entusiasmado por esta idea.

Los rumores de embarazo de Melody fueron muy fuertes a lo largo de su paso por El Hotel de los Famosos (El Trece), pero rápidamente fueron desmentidos. Sin embargo, ahora que conviven juntos y que ya terminaron las filmaciones, están pensando en dar ese paso muy pronto.

"¿A vos te gustaría ser mamá?", le preguntó Carmen Barbieri a Melody, quien fue como invitada a su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). "Sí, me gustaría. Él está súper pesado con eso", reveló la mediática. Sin embargo, destacó que hay algo que le impide su deseo de maternar en este momento: su carrera como bailarina.

"Si hubiera pasado, bien, a mí me encantaría. Pero al ser bailarina... No son muchos años los que una puede bailar", reflexionó Melody. Barbieri la alentó diciéndole que muchas bailarinas se convirtieron en madres y continuaron sus carreras sin problemas, como Noelia Marzol. "Nueve meses no es mucho, si él te lo pide hacelo, nena", le aconsejó la conductora.

En respuesta, Melody le dijo que le encantaría, pero que es algo que tiene que pensar muy bien. "Me gustaría tener mellizos y él es mellizo de Charlotte", destacó. Por último, habló sobre lo muy enamorada que está del influencer. "Mi familia ahí adentro fue Alex. Parece muy cursi, pero me enamoraron sus ojos. Tiene como mucha transparencia en los ojos, mucha sinceridad", cerró.

Melody Luz sufrió un grave accidente en El Hotel de los Famosos

Melody Luz se accidentó en uno de los desafíos físicos en El Hotel de los Famosos y tuvieron que trasladarla en ambulancia a un centro médico. El desafío consistía en caminar sobre unas vigas haciendo equilibrio mientras se cargaban dos baldes de agua en los hombros. El peso fue tanto para la bailarina que tropezó, se cayó y se cortó el pie.

"Pensé que había sido solo un golpe y cuando me baja la calza Celeste, la enfermera, veo que tengo un tajo grande. Me dieron como seis o siete puntos y la enfermera me dijo que camine, cosa de que no se me endurezca la cicatriz", relató la influencer. Finalmente, los médicos la cosieron y le dieron varios días de reposo estricto. Afortunadamente, no hubo ningún hueso quebrado y hoy en día Melody se encuentra bien.