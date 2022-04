Melody Luz quebró en llanto en El Hotel de los Famosos: "No me lo esperaba"

El angustiante momento de Melody Luz en El Hotel de los Famosos: "No me lo esperaba".

Melody Luz recibió su primera nominación en El Hotel de los Famosos, el reality show de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano. A diferencia de otros programas, en este caso no son los televidentes quienes eligen quiénes abandonarán el hotel, sino que las votaciones son entre compañeros. Melody no se tomó muy bien esta noticia y se quebró en llanto al descubrir que las mismas personas que había elegido para formar un equipo votaron para dejarla afuera.

Todo empezó cuando Walter Queijeiro, otro de los participantes, le dijo a Melody que había votado a favor suyo a pesar de que ella no había hecho lo mismo. “Me dolió no más lo que dijiste sobre que jugué mal, sino que nunca me eligirías para tu equipo. Yo sí te eligiría para mi equipo. Así que, para ser coherente con lo que dije, mi voto es para Melody”, expresó el periodista.

“No tengo nada para decir. Acepto que a Walter le duela que yo diga que no lo eligiría en mi equipo, pero bueno, es lo que siento. Es lo que vi hoy en el juego y lo que me sucede”, respondió la bailarina. Aunque Melody asumió que contaba con más apoyo además de Walter, a los pocos minutos se enteró de que la gran mayoría de sus compañeros la había nominado para abandonar el hotel.

“Melody es la primera nominada de la semana. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó el conductor del ciclo, “El Chino” Leunis. “No está bueno. Quizás estar en este lugar me da otro panorama. Como dije, acepto todas las cosas que me dijeron. En cuanto a afinidad, hubo cosas que pude haber dicho que dolieron. Es parte del juego y jugaré”, sentenció.

En otro de los clips, aparece completamente quebrada frente a las cámaras. “No me lo esperaba. Me sorprende, porque dentro de todos los parámetros creo que hice todo bien y que no me meto con nadie”, soltó al borde del llanto. Lo que más le dolió a Melody fue que las personas que iba a elegir para hacer un equipo le soltaron la mano. “Es un grupo que elegiría, los hubiese elegido a ellos, entonces duele un poco. Estoy sensible y es la primera vez que me sucede esto. Quizás para la segunda vez ya esté más curtida, pero bueno. No deja de pasarme algo real, por más que sea un juego”, cerró.

