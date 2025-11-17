Maxi López y una marcada indirecta a La China Suárez.

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez es constante en el plano mediático, sobre todo desde que Mauro Icardi reveló su noviazgo con esta última. Sin embargo, varios hechos puntuales llevaron las rispideces a un plano de mayor exposición: por un lado, la llegada a la Argentina del futbolista del Galatasaray y su pareja; por el otro, el lanzamiento de MasterChef Celebrity con la conducción de la blonda y varios "palazos" a la actriz de por medio (incluyendo indirectas en los spots publicitarios y en los mismos programas).

Muchas personas se pronunciaron en favor de una o la otra, pero el que más sorprendió por su posicionamiento fue Maxi López. Luego de años con litigios de por medio con la madre de sus hijos, actualmente están en tiempos de paz. El hombre que alguna vez portó las camisetas del Barcelona y el Milán no solo está en buenos términos con Wanda, sino que además incurrió en acciones mediáticas para defenderla.

Maxi López y el dardo a la China Suárez

El particular like de Maxi López a un comentario contra La China Suárez.

Un ejemplo de lo relatado fue el picante "like" que dejó en un posteo de Instagram de la página Por Favor Coherencia, en el cual se injuria a la mujer que alguna vez salió con Rusherking y Benjamín Vicuña, entre otros. "Primer acto: La china le roba el marido a Eugenia Tobal. Segundo acto: La china le roba el marido a Pampita. Tercer acto: La china le roba el marido a Wanda Nara. ¿Cómo se llama la obra? China Zorrilla".

Fue Pochi de Gossipeame, panelista de Puro Show, quien se percató de esto y lo expuso en su cuenta personal: "Mmmm, los likes de Maxi... Al final terminan todos farandulizados y mediáticos". Debajo de esta apreciación, mostró la captura de pantalla con el "me gusta" de la inconfundible cuenta oficial de Maxi López.