Mauro Icardi mensajeó a otras dos famosas: "Me dio dos nombres más"

Yanina Latorre reveló que Wanda Nara le contó que Mauro Icardi le envió mensajes a otras dos famosas a las que intentó contestar. Te contamos quiénes son.

El escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi por las supuestas infidelidades del futbolista sumó un nuevo capítulo en las últimas horas cuando Yanina Latorre reveló que la empresaria descubrió que su marido le enviaba mensajes a otras dos famosas además de Eugenia "La China" Suárez. Si bien la panelista de LAM (América TV) prefirió guardarse los nombres de estas celebridades, Ángel de Brito fue más allá y confirmó en su cuenta de Twitter a quiénes Icardi intentó conquistar.

En octubre pasado el Wandagate estalló con una serie de publicaciones en las que Wanda Nara acusaba a una mujer de "cargarse" otra familia y comenzaba un escándalo cuyas ramificaciones siguen hasta el día de hoy. La apuntada con esa historia de Instagram de Wanda fue "La China" Suárez, con quien Mauro Icardi habría mantenido algunos encuentros íntimos. Pero así como parecía que el revuelo se había apaciguado, en las últimas horas volvió a encenderse. Es que Yanina Latorre reveló en la emisión del martes de LAM que el futbolista del PSG le habría enviado mensajes a otras dos famosas para conquistarlas.

"Icardi, un pendejo de 27/28 años, empezó a tirotear a China. Le reaccionaba a las historias, le ponía emojis de fueguitos y caritas", comenzó contando la panelista, apuntando contra el deportista rosarino. En ese sentido, la blonda siguió muy picante, aunque prefirió guardarse algo de la información: "Wanda me dio dos nombres más, que no voy a decir porque se lo juré, pero son dos famosas y hasta más lindas que la China".

"Estas dos chicas tuvieron más códigos porque son del medio y la conocen a Wanda. La única que le siguió el juego y le contestó a Icardi fue la China", agregó Latorre, aprovechando para pegarle a la actriz. Pero quien decidió ir un poco más allá fue Ángel de Brito, que en su cuenta de Twitter develó a qué otras celebridades intentó conquistar Icardi. "Son Jésica Cirio y Rocío Guirao Díaz", confirmó el conductor de LAM al repostear una nota que hablaba de las reacciones y mensajes de Icardi, donde también arrobó a las mujeres. De todos modos, los periodistas se encargaron de aclarar que ninguna de las dos mujeres respondieron a las reacciones del futbolista que actualmente se desempeña en el PSG, donde comparte plantel con Lionel Messi, Ángel di María y Leandro Paredes.

Filtran chats de Wanda Nara y la China Suárez

Los mensajes se viralizaron y el público pudo conocer qué fue lo que hablaron la representante y la actriz tiempo antes del escándalo con Icardi. En una de las capturas, se puede ver que Suárez le dice a Nara: "Te entiendo. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz". Después de que "La China" le enviara un audio, la mediática le consultó, en referencia a su relación con Benjamín Vicuña: "¿Se van a casar?". Y luego le insistió: "Organizalo. Ya. Poné una wedding (casamiento) y chau. No dejes pasar el tiempo".

Por otra parte, se puede ver otro chat de Instagram, que data de julio de 2018, en el que Suárez le responde una historia de Instagram a Wanda, donde aparece Rufina: "Me hace mal, es la perfección". Y también agrega: "Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos". En tanto, en otro mensaje, la esposa de Icardi le manifiesta: "Feliz cumple, Rufi hermosa".

Por otra parte, en enero de 2020, "La China" elogió a Wanda Nara, que había subido una historia de Instagram en lencería: "Estás divina!!! Te queda soñado". "Siiii, es muy lindo", le respondió la mediática. Como si fuera poco, la entonces pareja de Vicuña le comentó otra historia en la que hizo referencia a los hijos de la empresaria: "Me matan de amor". "Jajajajjaj son tremendos", le respondió.