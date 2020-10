El chef más picante del reality dio positivo luego de insolarse el fin de semana.

Un nuevo caso de coronavirus llegó a las cocinas de "MasterChef Celebrity" y, en esta ocasión, el afectado es el chef Germán Martitegui. El picante jurado que se insoló durante el fin de semana, se sometió a un hisopado y dio positivo. La producción de Telefe no dio detalles de quien será su reemplazante durante las semanas de recuperación.

Sí se supo que en los días de suplencia por la insolación, será Dolli Irigoyen quien tome la posta del implacable chef y dueño del restaurante de alta cocina "Tegui". Irigoyen ya había sido invitada al reality culinario como jurado especial y su presencia causó un fuerte impacto en los competidores. Fue la experimentada cocinera quien fulminó a El Polaco con un reto que se volvió meme en las redes sociales.

"Tras un insolado decidieron hisoparlo que le dio positivo. Esto cambia el programa, más allá de su reemplazo el programa necesita de Martitegui. Es una baja importante, la tensión que da la presencia de Martitegui va a faltar por dos semanas", explicó Rodrigo Lussich, al aire de "Intrusos" (América TV).

Y agregó: "Al ser semanal el programa necesita una ayuda, porque se vuelve aburrido". Desde la producción de Telefe aún no confirmaron quien será el o la chef que ocupe el puesto de Martitegui en su período de recuperación.

Por su parte, Germán Martitegui dio la noticia en su cuenta de Twitter y llevó tranquilidad a todos sus seguidores. "Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui", expresó el chef.

El caso del jurado más temido se suma al de los concursantes El Polaco y Vicky Xipolitakis, quienes ya tienen reemplazo: la actriiz Natalie Pérez y el actor y modelo Christian Sancho, respectivamente. "Tanto Vicky como El Polaco están en sus respectivas casas, con síntomas leves. El resto de los participantes fueron hisopados y dieron negativo", había detallado Lussich días atrás, en el magazine de Jorge Rial.