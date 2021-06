MasterChef Celebrity: Claudia Fontán rompió en llanto durante un móvil

Luego de comprobarse el papelón que hizo en MasterChef Celebrity 2, la actriz Claudia Fontán no pudo contener la vergüenza y se largó a llorar durante un móvil con Intrusos.

Claudia Fontán fue protagonista de un papelón televisivo en MasterChef Celebrity 2 luego de levantar del suelo una preparación, utilizarla en la confección de su torta y mentirle al jurado de experimentados chefs, si bien se demostró que cometió una grave falta. Durante un móvil con Intrusos (América TV), la actriz se quebró en llanto totalmente avergonzada.

La maniobra poco ética y fuera del cuidado higiénico no cayó bien a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes le dieron la oportunidad de redimir su accionar y decir la verdad aunque esto no sucedió. Si bien la sanción impuesta -estar en todas las galas de eliminación aunque cocine los mejores platos- le dolió, "La Gunda" siguió con un malestar tan grande que la hizo llorar en medio de una entrevista con Intrusos.

“Es un juego dentro del cual te podés equivocar. Yo trabajé con muchos cocineros que son amigos míos y que pueden contarles que soy muy prolija. Soy intachable en eso, pero acá te pueden pasar estas cosas”. argumentó, en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En el piso el ciclo de América, Paula Varela le preguntó qué sintió el martes al ver en su casa la edición de la producción del episodio controversial. Así, acudió a la sinceridad y contó: “Me puse a llorar porque yo soy muy de llorar. Mi hija me decía ‘no te preocupes, má. No pasa nada’ y sonreía, pero a mí no me causó nada de gracia”.

Y mientras se despedía del móvil y agradecía a Intrusos el tratamiento de la noticia, Claudia Fontán no pudo ocultar sus emociones y rompió en llantos por la bronca interna de estar protagonizando el escándalo televisivo del momento.

Las disculpas de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity 2

“Después de un martes para el olvido, vengo a poner la cara”, anunció. “Es inadmisible que haya utilizado algo del piso. No lo podía creer cuando lo vi. Pero lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y, no sé por qué, dije que no lo había puesto", aseguró la actriz. "Eso es lo que más angustia y vergüenza me genera. Me late fuerte el corazón y no sé cómo hablar de esto porque me avergüenza mucho“, agregó visiblemente angustiada.

“Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes, que para mí es muy importante, y por eso, por respeto a ustedes, a mis compañeros y a Santi del Moro les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación si sirve de algo", continuó puesto que tras haber cometido un error imperdonable en la cocina, Claudia lo negó en varias oportunidades.

Primero, la actriz negó el bochornoso hecho ante Damián Betular, cuando el pastelero la agarró en plena acción. Luego ante sus colegas Germán Martitegui y Donato De Santis, quienes también le dieron la posibilidad de confesar el error para que no pasara a mayores. "No me queda más nada que decir, salvo que quedo a su disposición para lo que ustedes decidan”, dijo la actriz en un acto que Germán Martitegui, el más exigente de los expertos, consideró sin saña como “un primer paso”.