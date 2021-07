MasterChef Celebrity 3 estará en la pantalla de Telefe desde el mes de noviembre

Telefe adelantará la emisión de MasterChef Celebrity 3 para este 2021, finalmente se empezará a grabar a mediados de octubre.

MasterChef Celebrity 3 se empezará a grabar a mediados de octubre para estar al aire en noviembre, siempre con la conducción de Santiago del Moro. Lo primero que cambiará es el estudio; la lista de los nuevos participantes está guardada bajo siete llaves, algunos personajes se están negociando todavía, quienes ya a comienzos de octubre estarán practicando en los talleres previos de entrenamiento.

Así Bake off, que empieza en setiembre, cuando termine La Voz Argentina, tendrá una emisión corta de tres meses y dejará después los domingos libres para el regreso de las galas de MasterChef Celebrity 3. La idea de Telefe es volver a asegurarse el verano y para eso largará el reality antes, para extenderse hasta marzo.

Los jurados, de vacaciones

Como la agenda ya está prefijada, Donato de Santis aprovechó este tiempo y el verano europeo para viajar a la Puglia, su tierra en Italia, para visitar a su familia y disfrutar del sol, la playa y la gastronomía local, con su mujer y sus hijas. Mientras tanto, Damián Betular tiene que empezar a grabar Bake off desde el próximo 2 de agosto, pero también aprovechó este mes de julio para descansar, como German Martitegui, quien contó que le parece que “no hago nada” porque no está trabajando en la tele, al ocuparse de su casa y de su restaurante. Paralelamente Paramount Plus estrena un reality con los tres Manos arriba chefs.

Manos arriba, chef es el nuevo formato donde los prestigiosos cocineros cambiarán de roles: pasarán de evaluar los platos de los demás a tener que competir entre ellos por ver quién logra los mejores resultados con su equipo. Germán, Damián y Donato estarán a cargo cada uno de un equipo de cocineros amateurs que recibirán sus instrucciones. Esto quiere decir que ninguno de ellos podrá intervenir con sus manos en los platos de los participantes.

Por lo que se vio en el primer avance los retos serán muchísimos y los participantes vivirán momentos de gran tensión bajo los liderazgos de Damián, Donato y Germán. La competencia buscará que los cocineros amateurs se animen a recrear su mejor versión de platos de la alta cocina. Según informó revista GENTE, el reality ya se grabó por completo, en paralelo a las grabaciones de MasterChef Celebrity 2. Aún no se confirmó si Telefe emitirá los episodios como repetidora o si será un contenido exclusivo de la plataforma Paramount+.