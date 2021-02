MasterChef Celebrity 2: memes y frustración tras la ausencia de Claudia Fontán en el debut del reality

Claudia Fontán, la gran ausencia del debut de MasterChef Celebrity 2.

El debut de MasterChef Celebrity 2 dejó varias perlitas y ausencias inesperadas como la de Claudia Fontán, que desató un vendaval de memes en las redes sociales. La actriz y conductora no formó parte del episodio debut del reality y los usuarios de Twitter salieron a pedir explicaciones a Telefe. Las razones detrás de la polémica.

Desde su anuncio como incorporación al programa culinario, "La Gunda" se transformó en una de las favoritas para llevarse el premio ganador. "Es la primera vez que estoy en un reality. La verdad es que me da miedo que me exijan de más por saber cocinar, yo lo que sé hacer es cocina casera y sé seguir una receta, no es que yo en la cabeza tengo las cantidades o los ingredientes que necesito. Y lo que también me da miedo es la pastelería, me sale mal. Además ahí cuando batís la crema, y la crema no montó, no hay vuelta que darle", había declarado en Por si las moscas (La Once Diez).

Siguiendo la fórmula de la edición pasada, todo apunta a que Fontán ocuparía el rol que otrora tuvo la experimentada Sofía Pachano. En su currículum, Fontán fue conductora de un ciclo de cocina en El Gourmet junto a Fernando Trocca y en su Instagram comparte videos de recetas de comida casera, rica y nutritiva. Experiencias de sobra para darle cierta ventaja sobre otros famosos competidores.

Si Telefe la conffirmó y la actriz realizó campañas de publicidad, ¿por qué no apareció en el arranque de MasterChef Celebrity 2? La razón fue que las grabaciones del reality comenzaron a fines de enero y Claudia firmó contrato a principios de febrero. Se estima que a partir del lunes que viene se presente en las cocinas del programa y Fede Bal, en reemplazo de su madre Carmen Barbieri (que no pudo estar por estar internada con COVID-19), pase a ocupar su rol de host digital. De esta manera quedarían 16 participantes fijos en el reality, a la espera de ver si Barbieri se reintegra o no.

Claro que la inesperada ausencia de Fontán marcó una revolución en Twitter llenándose de memes y posteos de indignación con el reality:

Los memes por la ausencia de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity