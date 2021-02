Un delantal de cocinero para Lanata: el irónico ataque del periodista macrista contra María O´Donnell.

Una de las preguntas que mantiene en vilo a los fanáticos de MasterChef Celebrity 2 gira en torno a la incorporación de la periodista María O'Donnell: ¿Cómo será su desempeño en el reality de Telefe? Y tal fue la sorpresa del anuncio que hasta el mismo Jorge Lanata decidió opinar al respecto, lanzando un dardo fulminante contra su colega. "Quiere ser famosa", sentenció, irónico.

Días atrás, O´Donnell brindó una entrevista exclusiva a Juan Pablo Godino (PrimiciasYa.com) contando el motivo por el cual se unió a la competencia liderada por Santiago del Moro, que volverá este lunes a la pantalla chica. "Todo empezó como un juego dentro de la propia radio, mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego, se terminó dando", confesó la periodista y conductora de Corea del Centro.

Y agregó: "Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que 'sí, me divierte'. Me gusta cocinar y aprender en hacer algo diferente... Resulta que después me enteré que uno de los productores del programa escucha mi programa de radio y de ahí después recibí el llamado". La conductora reveló que durante la pandemia estuvo "mucho tiempo en la cocina" y aprendió a "hacer masa madre, hacer pan casero, pizzas...". "Empecé a cocinar mucho más. Hasta antes de la pandemia estaba casi todo el tiempo fuera de casa por trabajo y ahora cocino más. Me gusta aprender cosas nuevas", remarcó.

De igual forma, indicó: "Tengo dos hijas y me gusta que coman variado y que tengan curiosidad por los alimentos. Es un tema muy importante la alimentación y más en un país con tanta pobreza y con problemas de alimentación. Creo que un programa que aliente la cocina en tu casa, por más que no hagas todo lo que se hace ahí, para mí está bueno".

La entrevista llegó al programa de Jorge Lanata en Radio Mitre y fue Marina Calabró la encargada de replicar algunas citas que generaron comentarios crueles e irónicos del conductor contra su colega por haber aceptado el desafío de MasterChef. "Quiere ser famosa...", comenzó diciendo Lanata. Y mientras hacía una hacía una parodia de la entrevista con Marina donde él se hacía pasar por O'Donnell, agregó: "Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me estaría dando", agregó Jorge de manera picante.