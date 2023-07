Más de un millón de dólares: figura echada de El Trece le ganó un juicio al canal

El canal vive un mal momento debido a un millonario juicio que perdió con una periodista. El Trece deberá abonar cientos de millones de pesos a una exfigura.

El Trece atraviesa un difícil momento como canal tras perder un multimillonario juicio con una periodista que trabajó en la emisora durante casi dos décadas. La comunicadora fue echada del medio hace años y recientemente se conoció la resolución judicial que la dio como ganadora.

La emisora del Grupo Clarín deberá pagar 1.75 millones de dólares a una conductoras que estuvo 25 años en la pantalla y 17 de ellos como conductora del noticiero principal. Se trata de María Laura Santillán, quien fue removida de su puesto en 2020 y después de iniciar acciones legales contra el canal resultó beneficiada.

Santillán fue la pareja de conducción de Santo Biassati durante su paso por Telenoche y, a pesar de esa realidad, su colega no recibirá el mismo momento que la periodista. "Uno llego a un acuerdo y el otro fue a esperar la sentencia, obviamente cuando esperas la sentencia ganas más dinero", informó Ángel de Brito en LAM. Y sumó: "A uno no le fue tan bien pero bueno y al otro le fue muy pero muy muy bien".

María Laura Santillán fue quien decidió esperar a la sentencia y por eso será recompensada con 1.70 millones de dólares, mientras que su colega recibirá 500. Si bien ambas cifras con muy altas, la espera de Santillán le significó más del triple que el momento de la recompensa de su excompañero.

El desgarrador posteo de María Laura Santillán por la muerte de su mascota

"Simón. No sé que voy a hacer sin vos. No puedo ni moverme del dolor. No puedo soltarte. Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme. El que me pide, me reclama, me insiste. El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora. El que me despierta a la mañana y se acuesta a mis pies cada noche", escribió la periodista en el pie de foto de un posteo que mostraba a su perro. "Tenés la llave de mi corazón Simón y te la llevás con vos. Estoy perdida desde ayer a la tarde, sin entender porqué la vida se termina. Porqué mierda se termina y no estás más acá", concluyó su descargo la comunicadora.