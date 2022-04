Maru Botana regresó a la TV fuera de Argentina: en qué programa

La famosa pastelera tuvo una reaparición fugaz en la pantalla chica. Enterate de qué se trata.

Hace rato que Maru Botana se desligó de los medios y la televisión. Por el único lugar que se la ve activa es a través de sus redes sociales, aunque recientemente, reapareció en la pantalla chica y puede deslizarse algún tentativo de dónde, ya que se la vio con un delantal de cocina.

La pastelera argentina fue invitada como jurado de la edición MasterChef Celebrity de Uruguay en su tercera temporada. "Es un honor para mí estar acá, estoy muy feliz", destacó Maru, quien reemplazó a Sergio Puglia, jurado titular ausente por problemas de salud.

"No me voy a guardar ningún elogio si se portan bien", añadió frente a la mirada de los 26 participantes y también de sus colegas. No solo es la única argentina en la edición charrúa del programa de cocina, sino que hay otra figura de la televisión.

Maru Botana y Ronnie Arias en Masterchef Celebrity Uruguay

Se trata de Ronnie Arias, quien sorprendió con su incorporación al programa de cocina. El periodista se suma a Patricio Giménez, coterráneo que participó pero de la edición realizada durante el 2021.

Por ende, representando a Argentina estuvo Maru Botana como jurado; y Ronnie siendo el único concursante del país. De hecho, la pastelera le brindó algunos elogios: "Este delantal que te voy a dar ahora, te va a servir para crecer. Voy a apostar a tu chivito argentino-uruguayo, y te voy a dar un delantal blanco", dijo.

La reaparición de Maru fue fugaz pero hacía tiempo que no volvía a la TV. Se la observaba subiendo algunos vídeos mediante su cuenta de Instagram y Facebook no solo de sus producciones culinarias, sino también de viajes y visitas turísticas.

Cuando Maru Botana se emocionó por una fecha en especial

Compartió un emotivo texto en sus redes sociales, en el que aludió a uno de sus hijos en el aniversario de su natalicio. La cocinera que ha conducido programas de TV durante años se expresó sobre cuán cariñosa es la relación que tiene con su retoño.

“¡Mi Juani feliz cumple! Llegué justo para abrazarte como un oso y sentir ese amor tan lindo que nos tenemos. Gracias por ser tan expresivo conmigo, en las buenas y en las no tanto", comienza el pie de foto del posteo que Botana hizo en su cuenta de Instagram, a modo de dedicatoria hacia su hijo Juan Ignacio. "Ambos sabemos que no nos gusta estar enojados y enseguida tratamos de revertirlo", agregó como info extra sobre una parte de sus personalidades.