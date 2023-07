Martín Liberman se animó a contar lo que nadie sabe de Nicole Neumann y su hija: "Yo lo veía"

Martín Liberman se metió en la denuncia que hizo Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann. Qué reveló el periodista que compartió jurado con ella en Los 8 Escalones.

Nicole Neumann se encuentra en una situación complicada luego de la denuncia de Indiana Cubero, su hija. En este contexto, quien salió a hablar fue Martín Liberman, excompañero de la mediática en Los 8 Escalones, con revelaciones que nadie sabía que están vinculadas con la relación que ella tenía con sus hijas.

A través de Liberman en línea, el ciclo que tiene Martín Liberman y se emite por YouTube, el periodista se metió a hablar de este tema después de que sus compañeros lo hayan planteado en primera instancia. Tanto él como Nicole Neumann fueron jurados de Los 8 Escalones, el programa conducido por Guido Kaczka en El Trece y del cual ambos dejaron de trabajar.

"Yo no puedo hablar porque no la vi nunca con sus hijas, pero sí veía cómo ella se ocupaba estando ahí sentada conmigo", señaló Liberman. Cabe recordar que Indiana Cubero, su hija, la denunció por maltratos y presentó una prueba vital en la Justicia: una grabación de aproximadamente media hora para sustendar la demanda que incluye a terceros, como su pareja Manuel Urcera.

"Estaba 5 horas por día y en cada momento muerto que teníamos en las grabaciones se lap estaba pendiente de sus hijas y eso yo lo veía. Ahora, su relación personal con sus hijas no la conozco", agregó. Liberman es uno de los invitados al casamiento de Nicole Neumann y Manuel Urcera que todavía no tiene fecha ni lugar.

Guido Kaczka dijo lo que todos piensan de la renuncia de Nicole Neumann de El Trece: "Muy poco"

Guido Kaczka se mostró abierto a dialogar sobre la renuncia inesperada de Nicole Neumann como jurado de Los 8 Escalones. El conductor que trabaja en El Trece explicó cómo tomó la salida de la mediática y los mensajes que intercambiaron previo a su salida. "No me dio detalles", dijo.

Los 8 Escalones es el programa que mejor le va a El Trece a tal punto de que semanas atrás, le gano en el mano a mano a Masterchef. A pesar del buen momento, hubo una situación que sorprendió al mundo de la televisión y fue la renuncia de Nicole Neumann. "Me mandó un mensaje y me dijo 'tengo mucho tema y con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco'", reveló Guido Kaczka en diálogo con el móvil de LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV.

"Yo le dejé las puertas abierta, le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba en el programa. No me dio detalles, me dijo que tenía temas", agregó el conductor. Los motivos de su salida son varios: por un lado, su conflicto legal con Fabián Cubero por un tema económico; por el otro, el distanciamiento de su hija. Además, tenía todo preparado para casarse a fines del 2023 pero un escándalo que involucró al papá de su pareja Manuel Urcera -dueño de una empresa- cambió todo. Es por eso que prefirió no exponerse tanto para abocarse a otras cuestiones.

"Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o se le complica, tampoco le sirve. Se ve si alguien tiene ganas de hacerlo o no", sostuvo Guido. Y concluyó: "Cuando alguien no quiere estar en televisión, aguanta muy poco la situación, es mejor ser claros y si no puede, hacer el duelo. Los programas necesitan gente que quieran hacerlo".