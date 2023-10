Martín Bossi habló de su romance con una figura del Bailando: "Siete años"

El famoso humorista enfrentó los rumores de romance con una reconocida bailarina y aclaró cómo es el vínculo que tienen.

Martín Bossi volvió a ser noticia en los últimos días luego de que se viralizaran rumores de romance con una figura del Bailando 2023. Ante esta situación, el famoso humorista enfrentó estos dichos y contó la verdad detrás de su vínculo con la famosa bailarina.

En diálogo con PrimiciasYa, el multifacético artista enfrentó los rumores de su supuesto noviazgo con Agostina Caute, la bailarina que forma pareja con Tomás Holder en el programa de Marcelo Tinelli. Los rumores empezaron cuando se los vio merendando juntos y, tras varios dichos, Bossi aclaró: "Es mi amiga, posta, la re quiero y es lo más ella. La conozco hace cinco-siete años, compartimos un laburo en Fox y nos hicimos amigos, es una de las personas que yo quiero en el medio. He hecho muchas amistades en 20 años de carrera y ella es una".

En este marco, sumó: "Es una persona laburante, talentosa, y hoy tiene la posibilidad de estar en el certamen de Marcelo y mostrar la calidad de artista y persona que tiene, así que no pasa de ahí”. Luego, destacó que, por el momento, no se encuentra en pareja, pero que, si oficializa algo, no tendría problema en contarlo. "Si llegara a pasar algo con alguien lo diría porque ya a esta a edad no tengo nada que esconder", sentenció.

Por ultimo, admitió que está muy enfocado en su trabajo y contó algunos de los proyectos en los que está metido. "Me estoy yendo a Uruguay, a Montevideo a actuar, después me voy a ir de gira por Europa y Miami", concluyó en el diálogo con el portal.

Martín Bossi contó la verdad sobre el doble de Luis Miguel y sorprendió a todos: "Quiero aclarar"

Luis Miguel es furor entre los argentinos y las argentinas que acuden noche a noche al Movistar Arena para observarlo cantar. Sin embargo, mucho se habló de la nueva apariencia del cantante y hasta algunos deslizaron la posibilidad de que se tratase de un doble. En este sentido, Martín Bossi decidió tomar la posta y contar la verdad, sorprendiendo a todos.

“Bueno, quiero aclarar para todos los que me están mandando un montón de mensajes. Es la primera vez que me transformo en meme", comenzó diciendo Martín Bossi desde su camarín en el Teatro Astral. Las palabras, compartidas en redes sociales, tomaron por sorpresa a sus seguidores, puesto que no imaginaban que se vendría un descargo de este estilo.

Para tranquilidad de la gente, Bossi exclamó: "No soy yo Luis Miguel! La persona que está dando los recitales en el Movistar Arena es Luis Miguel creo... Yo estoy acá en el Astral. Es imposible que esté en dos lugares al mismo tiempo. Es irremplazable Luis Miguel. Así que repito, gracias por los mensajes, pero no soy yo el que está en el Movistar Arena, es Luis Miguel”.