Marixa Balli se cansó y ventiló su calvario con Jorge Porcel: "Muy difícil"

La panelista de LAM se pronunció sobre su experiencia con el famoso actor. Marixa Balli se suma a la lista de personas que aseguran haber pasado malos momentos con Jorge Porcel.

Marixa Balli dio a conocer que atravesó un duro momento cuando trabajó con Jorge Porcel y reveló las actitudes que el actor tuvo con ella. La dueña de la marca de indumentaria Xurama recordó con pena aquella época y se sumó así a una larga lista de artistas que denostaron a Porcel por sus actitudes.

"Cuando estuve con Porcel. Yo era chica, me gustó, pero después me arrepentí. No era el mejor trato. Para la edad que tenía estaba en un programa medio agresivo. Fue duro ese programa", comenzó su descargo la actriz que fue parte del filme Porcel al verde vivo.

Balli dialogó con María Laura Santillán en Infobae sobre los malos tratos que recibía en sus trabajos con el histórico compañero de Alberto Olmedo y sumó: "Era un programa complicadito. Y el clima que había entre las chicas terminaba siendo medio complicado, entonces era muy difícil. A veces es mejor ni recordar, vos estabas en el piso grabando y de golpe escuchabas cosas que no querías ni escuchar, te hablaban desde control. Era siempre Jorge el que hablaba desde el control".

La periodista la preguntó a la bailarina si se trataba de guarangadas y ella respondió de manera afirmativa. "Era su forma de manejarse con la gente. Yo era muy chica y a lo mejor no me daba cuenta. Decía: ¿será todo así a lo mejor el mundillo artístico? Porque fue una de las primeras cosas que hice en mi vida lo de Porcel. Estuve en La TV ataca, Noti dormi, La fiesta hot, hice muchos programas, pero el primero fue Porcel".

"No lo recuerdo con cariño. Lo que yo hice estuvo divertido, fue lindo, pero no a él no lo recuerdo con cariño lamentablemente. Era otro mundo, era otra época, a lo mejor vos no veías las cosas", concluyó Balli.

Marixa Balli, sobre su presencia como panelista en LAM

La artista se pronunció sobre la forma que con la que se ha manejado a lo largo de su carrera y se refirió a la gran cantidad de anécdotas que ha contado en LAM sobre su propia vida. "Si yo contara todo… es una locura las cosas que he vivido. Maravillosas. En una época donde no tenías celular, donde no tenías redes", relató.

"No sé qué hubiese pasado si en la época que me hice conocida, con todo lo que viví tan fantástico y al lado de gente tan increíble, internacional, hubiese tenido la posibilidad de decir: ay pará, saquémonos una selfie. Hubiera sido impactante", concluyó Marixa.