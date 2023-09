Marixa Balli reveló en América TV el calvario que vivió en secreto: "Te la hace"

Marixa Balli recordó el desgarrador momento que vivió en sus relaciones anteriores y contó lo que nadie se imaginaba.

Marixa Balli es una exvedette, bailarina, modelo y actual panelista de LAM (América TV). Desde que desembarcó en el programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito, se ganó el cariño de todo el público e incluso se convirtió en una de las "angelitas" preferidas por los seguidores del ciclo. A pesar de su carisma y su extroversión, hay muchas cosas sobre la vida privada de Marixa que nunca salieron a la luz. En una reciente emisión del programa, sorprendió a todos los televidentes al revelar la dolorosa experiencia que vivió en algunos vínculos sexoafectivos que tuvo a lo largo de su vida.

Días atrás, Coti Romero estuvo en boca de todos los programas de farándula tras la noticia de que Alexis "El Conejo" Quiroga le fue infiel. Por esta razón, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se mostró muy dolida en sus últimas apariciones televisivas. Al encontrársela en el Bailando 2023 (América TV), la "angelita" le dio un consejo sobre las relaciones que se volvió viral en las redes sociales. Una vez más, deslumbró a su público con otro sabio consejo sobre una triste situación que vivió en carne propia.

Un movilero de LAM se acercó a Balli en el detrás de cámaras y le preguntó: "Marixa, el otro día le gustó mucho a la gente el consejo que le diste a Coti (Romero) después de que le hayan sido infiel. ¿Tenés algún consejo para todas aquellas personas a las cuales su pareja les fue infiel y la están pasando mal por eso?". "Mirá, la verdad que yo también tuve momentos donde me fueron totalmente infieles... Hablando mal y pronto, el que te la hace una vez, te la va a hacer siempre", confesó la panelista inmediatamente.

En este sentido, señaló que "si vos estás en una relación recién de novios, que se están conociendo, y ya empezás a tener ese tipo de situaciones en las que te son infieles, no hay mucho futuro". "Porque si te llegás a casar con esa persona... ¡La que te espera! Uno tiene que quererse un poquito, tiene que respetarse, sobre todo, y poner en la balanza", reflexionó. Por esta razón, destacó la importancia de dejarse atravesar por las emociones.

"A veces llorás un poquito, si la relación tiene poco tiempo y él ya te engañó, y lo superás. Es cuestión de días. Siempre hay que pensar que el dolor pasa en seguida, hay que saber transitarlo. Y después, mirás hacia atrás y decís 'qué suerte que esto lo pude pasar'. Siempre vienen cosas mejores", concluyó, con una gran convicción. Nuevamente, sus seguidores de las redes le agradecieron por los consejos. "Te amo, sos lo más", comentó una seguidora. "Es una genia, tan ciertas tus palabras", opinó otra usuaria.

El consejo de Marixa Balli a Coti Romero tras la infidelidad que sufrió

Al ver a Coti Romero triste por la infidelidad que sufrió por parte de "El Conejo", la "angelita" le dijo: ‘’Ya fue mi amor, el que te engaña, te mete los cuernos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No sé qué cantidad de veces, no sirve. Dejalo, liberá esa mente. Yo hablé mucho con vos, y de corazón porque te quiero, un pasito al costado. No sirve. Sos demasiada mujer para él, él puede ser un divino, pero no es para vos".

Acto seguido, le recordó que en una relación "todo tiene que ser pasión, amor y respeto, y sino no sirve". Además, le aseguró que si vuelven, el joven cordobés nunca va a dejar de serle infiel. "Lo va a seguir haciendo, la que venga lo va a pasar peor y va a ser así, porque él ya está con esa onda. Soltá porque sos una reina y te va a venir algo mucho mejor", cerró. Coti le agradeció profundamente por su consejo y las redes se llenaron de elogios hacia Marixa.