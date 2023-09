Marixa Ball le dio un picante consejo a Coti sobre el Conejo: "Que te ingrese"

Marixa Balli y su doble sorprendieron a Coti Romero con sus divertidos consejos, tras su ruptura con Alexis "El Conejo" Quiroga.

Marixa Balli es una exvedette, bailarina, modelo y panelista de televisión, actualmente conocida por ser una de las "angelitas" de Ángel de Brito preferidas por el público de LAM (América TV), debido a su carisma y falta de escrúpulos a la hora de dar su opinión. En una reciente emisión del Bailando 2023, la mediática de 54 años estuvo presente y mantuvo un diálogo con Coti Romero, en el que le dio un importante consejo sobre las relaciones sexo afectivas, tras la infidelidad que sufrió por parte de Alexis "El Conejo" Quiroga. Acto seguido, su alter ego, interpretado por Fátima Florez, le dio un consejo aún más llamativo.

Desde hace meses, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) vive días muy duros a causa de sus problemas de salud mental. A esto se le suma que en los últimas horas se enteró que Alexis, con quien estaba intentando reconciliarse, la engañó con otra chica en una fiesta. La noticia, que le llegó a través de un video filtrado en las redes sociales, le generó una enorme angustia y la doble de Marixa Balli la consoló con un inesperado consejo.

‘’Ya fue mi amor, el que te engaña, te mete los cuernos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No sé qué cantidad de veces, no sirve. Déjalo, libera esa mente. Yo hablé mucho con vos, y de corazón porque te quiero, un pasito al costado. No sirve. Sos demasiada mujer para él, él puede ser un divino, pero no es para vos", comenzó diciéndole Marixa.

Y le remarcó: "Te reitero, que te ingrese en el cerebro, el tipo que te mete los cuernos, encima en una relación, que llevan poco tiempo, que todo tiene que ser amor, pasión, respeto... Olvídate, no sirve". Además, le aseguró que si vuelven, "El Conejo" no va a dejar de serle infiel. "Lo va a seguir haciendo, la que venga lo va a pasar peor y va a ser así, porque él ya está con esa onda. Soltá porque sos una reina y te va a venir algo mucho mejor", cerró.

Fue entonces cuando su doble entró en escena y le dijo: "El consejo que le doy a Coti es que lo sueltes, como dice la otra Marixa. Si bien hacen una linda pareja, se nota que tienen química, se nota que tienen piel pero el que engaña una vez, engaña más veces, y no te merecés eso". Y entre risas, deslizó: "Tenelo de service, cada tanto". La "hermanita" se mostró muy agradecida con los consejos de ambas y el momento se volvió viral en las redes.

El doloroso descargo de Coti Romero por las infidelidades de Alexis "El Conejo" Quiroga

Coti Romero se dirigió a sus redes sociales y les hizo un importante pedido a sus seguidores, a raíz de los mensajes que recibió por las infidelidades de Quiroga. "Buen día, subo esto para pedir por favor que dejen de atacar a las diferentes personas involucradas. Hay personas que tuvieron una hermosa actitud y mucha empatía conmigo y no se merecen eso", comenzó por decir. Luego, agregó: "Y por otro lado, hay personas que cometieron errores pero somos humanos y ya está".

Lejos de mostrarse rencorosa, remarcó que "hay que aprender a perdonar, desear lo mejor y soltar". "Si lo hago yo, sé que ustedes también pueden. De verdad y de todo corazón, no le deseo el mal a nadie. Sé que Dios pone a todos y todo en su lugar y sé que las cosas tenían que suceder de esta manera por una razón", continuó. Por último, se despidió con un agradecimiento a sus fans: "Lo agradezco, lo acepto y sigo adelante. Demos por terminado el tema, los amo mucho y gracias por sus mensajes".