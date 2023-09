El desesperado pedido de Coti Romero: "Dejen de atacar"

La influencer correntina hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y generó gran preocupación entre sus seguidores.

Luego del fuerte escándalo que protagonizó en el Bailando 2023 tras conocerse la infidelidad de Alexis "El Conejo" Quiroga cunado eran novios, Coti Romero sorprendió al hacer un desesperado pedido. A través de sus redes sociales, la correntina hizo un descargo que llamó la atención de sus seguidores.

Luego de que se revelara el video en el que el cordobés estaba besando a otra mujer en un boliche y Romero llorara al aire de Showmatch antes de pelear con su expareja, la correntina reapareció en redes con un peculiar pedido. A través de sus historias de Instagram, Coti hizo un extenso descargo para pedir que se frene la violencia que estuvieron recibiendo los involucrados en el tema.

"Buen día, subo esto para pedir por favor que dejen de atacar a las diferentes personas involucradas. Hay personas que tuvieron una hermosa actitud y mucha empatía conmigo y no se merecen eso", empezó por decir Romero. Luego, sumó: "Y por otro lado, hay personas que cometieron errores pero somos humanos y ya está".

En este marco, la exparticipante de Gran Hermano profundizó: "Hay que aprender a perdonar, desear lo mejor y soltar. Si lo hago yo, sé que ustedes también pueden". Por último, sumó: "De verdad y de todo corazón, no le deseo el mal a nadie. Sé que Dios pone a todos y todo en su lugar y sé que las cosas tenían que suceder de esta manera por una razón". Finalmente, concluyó: "Lo agradezco, lo acepto y sigo adelante. Demos por terminado el tema. Los amo mucho y gracias por sus mensajes".

La historia que compartió Coti Romero.

Coti Romero se hartó del Conejo en el Bailando y lo humilló en vivo: "No te dan"

Coti Romero estalló en el Bailando 2023 y humilló a Alexis "El Conejo" Quiroga en vivo. La correntina habló luego de que se filtrara el video en donde el cordobés le fue infiel e hizo un fuerte descargo en donde dejó en claro su disgusto con la situación.

"Yo me voy a hacer cargo de la situación, no voy a negar algo que está en evidencia", empezó por decir el cordobés en el estudio de Bailando. Ante esta situación, Coti decidió hablar desde la cabina del streaming y aseguró que ese video, en donde "El Cone" aparece besando a otra chica en un boliche, sucedió cuando todavía estaban en pareja.

Luego de un intenso ida y vuelta, el mediático mandó al frente a Coti y aseguró que "ella también había estado con alguien". Pero esto hizo estallar la furia de la correntina y salió con todo: "Primero que eso fue cuando no estábamos juntos, con lo tuyo si estábamos". Rápidamente, Quiroga remató: "No seas mentirosa".

Harta de la situación, Romero sentenció indignada: "Ya está Marce, yo lo perdono. Lo que no perdono es que no te dan los huevos para decírmelo en la cara y me tuve que enterar por el video. Yo al menos te lo dije". Luego, concluyó: "Listo, ya está, te deseo lo mejor".