Mario Pergolini le cantó las 40 a Milei tras la prohibición de los audios de Karina: "Eso es censura"

Mario Pergolini cargó contra el gobierno de Javier Milei.

Mario Pergolini fue contundente a la hora de hablar del gobierno de Javier Milei en su programa Dejá que entre el sol por Vorterix. El conductor dedicó un tiempo de su ciclo a la cautelar que prohíbe la publicación de los audios de Karina Milei, dijo que la medida es un acto de censura y su testimonio resonó en el ambiente de la televisión y la política.

"Yo quiero decirles sintiéndome responsable del medio por defender la libertad de todos que eso es censura previa", lanzó en primera instancia. "La Constitución dice que no puede haber censura previa. Si alguien tiene esa grabación y decide pasarlo, sufrirá las consecuencias por pasar esa grabación sea buena, sea mala, sea esclarecedora o sea mentira. Y cada cual de nosotros tenemos una responsabilidad en los medios en donde estamos", agregó.

"Hay algo que queda muy en claro que nosotros podemos publicar lo que queramos todo el tiempo bajo nuestra propia responsabilidad de firma o de la empresa. Casi todas las empresas dicen 'bueno, nosotros nos hacemos responsables de lo que decidimos publica, pero de la gente que contratamos se hacen responsables ellos'", explicó Pergolini. "También se han metido muchas mentiras, pero las que se descubrieron fueron desmentidas, pero en el juego de ser libres está la libertad de opinión", sumó a su relato.

En última instancia, Pergolini volvió a reiterar su disgusto por la decisión de la Justicia de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei en lo que sería un caso de corrupción. "Ningún juez de toda la República Argentina puede salir a decir que no se puede hablar de tal o cual persona porque no es así. Tenemos libertad de expresión y nadie nos puede ejercer censura previa. así que todos nos deberíamos estar quejando en los medios de esto y no importa con quién sea, sea gente buena o mala, no importa cómo lo pongamos", concluyó.

El día que Pergolini cargó contra Milei tras los mensajes en las estaciones de tren

"Estábamos contando... nos reíamos nada más por lo nazi que sonaba todo que en las pantallas y en los parlantes que están llegando del tren Roca en Constitución o en Once que es de donde vienen, dicen, la mayoría a la marcha. De todo un poco va a haber", introdujo Pergolini. "Hay un cartel que está muy bueno", agregó leyendo lo que figuraba en las estaciones de tren entre risas irónicas. Cabe recordar que el conductor había cuestionado al presidente por la advertencia sobre la marcha a favor de los jubilados en marzo con el cartel "La protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República".





En ese momento, "Momo" Benavídez, reconocido streamer, quien se encontraba en el panel del ciclo, irrumpió para agregar un comentario a lo dicho por Pergolini. "Yo tengo algo para decir acerca de este cartel. El atentado contra la República... podemos hablar de un montón de cosas contra la República y tiene que ver con cosas que pasan y son no con violencia física. Desde el momento que no pasás cosas por el Congreso es un atentado contra la República. Desde el momento que todo lo centralizás en un poder es un atentado contra la República. Hay muchos" indicó.