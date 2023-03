Mario Pergolini contó toda la verdad de su relación con Alfa de GH: "No me alcanzaba"

El conductor de radio se pronunció sobre su relación con el exconcursante de Gran Hermano después de sus declaraciones. "Alfa" había contado que su primer trabajo había sido con Mario Pergolini.

Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano se pronunció sobre su primer trabajo y sorprendió al revelar que fue con Mario Pergolini. El exparticipante del reality show de Telefe dijo que vendían tiempo compartido con el empresario de medios y este fue contundente en su descargo al respecto.

"Mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempo compartido. Preguntale. Nos matábamos de risa, no hacíamos nada. Entré por los famosos avisos del rubro de empleo del famoso diario que se decía ‘salís con el diario abajo del brazo’", soltó "Alfa", quien ha recibido acusaciones de discriminación, en diálogo con Tatiana Schapiro.

"Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice ‘¿vos conocés a Alfa?’", comenzó su descargo el icónico conductor de CQC en su ciclo de Vorterix. Y siguió: "Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”.

Cuando Pergolini fue consultado por si conocía a "Alfa" de aquella época, respondió de manera escueta: "Entiendo que sí. No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral".

La palabra de "Alfa" tras reingresar a la casa de Gran Hermano

El participante más longevo de la casa de Gran Hermano 2022 volvió a ingresar a la casa a modo de visita y acudió al confesionario, donde apareció Santiago del Moro y le ordenó que contara lo que sentía por haber vuelto. "Es muy fuerte, la verdad que sí. La casa te consume, te aplasta. Tiene una entidad propia. Y cuando entré se me cayeron encima dos millones de situaciones. Y las reacciones, yo sabía que iban a ser así", explicó Walter.

Maxi Guidici fue uno de los más críticos por el reingreso de "Alfa" a la casa, aunque haya sido por una hora, e hizo un fuerte descargo. "Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a un programa donde a mí me prohibieron estar, me dejaron solamente salir por zoom. Consulto cuál era la consecuencia de eso, porque digo, yo cumplo las reglas, él no, ¿qué consecuencias tiene? Y no solo que no tiene consecuencias sino que lo premian", soltó indignado. Y cerró: "Va a entrar al programa, van a darle el gusto, porque saben que les rinde, por rating, por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir".

