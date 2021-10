El Pelado López habló del maltrato de Pergolini: "Era mejor correrse"

El conductor de televisión deschavó una fuerte interna que había en CQC. Guillermo López se expresó sobre los comienzos de su carrera.

Guillermo “El Pelado” López reveló en una reciente aparición televisiva cuál era su relación con Mario Pergolini cuando trabajaba en CQC y tuvo un sincericidio. En diálogo con Florencia peña, el conductor de televisión contó un secreto de la personalidad de Pergolini y dio cuenta de la relación que tenía con él.

“Con Mario me llevo increíble. Lo mejor de trabajar con él fue que ni bien entré, me dijo: ‘Ahora te van a decir que sos un crack. Chicas que no te daban bola ahora quizá sí, si te creés eso, sos un boludo sino te va a ir bien. Disfrutá de todo lo que sucede”, comenzó su descargo López, en alusión a su vínculo con Pergolini en los años que hacían Caiga QUien Caiga.

El presentador continuó en referencia a los aspectos negativos de la personalidad de Pergolini: “Algo malo es que Mario es de carácter fuerte, bravo, cuando se cruzaba era mejor correrse. Fui testigo de eso el día que hizo su último CQC, fue un momento muy duro para él, pero tengo muy buena onda”.

“Mi preferido era Andy (Kusnetzoff), que fue previo porque cuando Andy salió entré yo. Cuando yo entré, Andy no paraba de castigarme en la radio y yo me defendía, pero un día se acercó a mí en una fiesta de Telefe y se terminó el asunto. Después contamos todo en PH”, explicó López y aseguró que en un principio su vínculo con el conductor de Perros de la Calle no era bueno.

La mala experiencia de Guillermo López con Lita de Lázzari

Guillermo López reveló, también en un cuestionario de Flor de Equipo, que tuvo un problema con Lita de Lázzari hace años. “Viví una situación increíble con ella, que Dios la tenga en la gloria. ¿Podés creer que casi me fajan en el cumpleaños de Lita de Lázzari? Resulta que fuimos a cubrir su cumpleaños y se nos ocurrió llegar con una torta con un tanquecito de guerra arriba, en forma de chiste o gracia”, relató y siguió: “Se ve que al entorno de Lita no le gustó y en un momento que yo estaba con la torta, apareció un pibe y me quiso pegar en la cara. Me clavó la torta en un costado del traje y se armó una batahola tremenda entre cámaras, custodios, empleados, asistentes y productores. Me habían manchado el saco y era lo peor que me podían hacer. Hasta ahí creo que Lita no se enteró porque estaba adentro”.