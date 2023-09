Mariana Nannis le soltó la mano a su hijo, Alex Caniggia: "No quiere"

El hermano de Mariana Nannis contó la verdad sobre el conflicto entre Alexander Caniggia y su madre. El impactante testimonio de Gonzalo Nannis.

El conflicto entre Mariana Nannis y Alex Caniggia sumó un nuevo capítulo. El escándalo familiar comenzó hace más de un mes cuando el mediático fue desalojado del departamento propiedad de la exesposa de Claudio Paul Caniggia luego del nacimiento de su hija. Tras varios cruces en las redes, otro de los integrantes del clan, Gonzalo Nannis, contó toda la verdad del enfrentamiento entre madre e hijo.

El hermano de Mariana también tiene un conflicto con ella por una propiedad que, según él, le pertenece y acusó a la pareja actual de su padre y a su hermana de haberla ocupado. "Ya llevo muchos años sin poder recuperar mi casa que está tomada hace años. Pero mi familia, si se le puede llamar así, tienen la culpa de esto. Mi viejo principalmente y la conchu... de mi hermana son los que me hicieron y me hacen la vida imposible", manifestó Gonzalo en su redes.

En este contexto, Nannis fue invitado a Bien de Mañana y volvió a disparar munición gruesa contra Mariana. Además de la disputa por la casona, su hermano cargó contra el materialismo de la madre de Charlotte y Alex. “Es una subnormal que solo le importa lo material. Me quiere cagar, quiere todo", lanzó al aire en el programa de El Trece conducido por Fabián Doman.

Luego, consultado por los panelistas, Gonzalo reveló la verdad sobre el desalojo de Alexander, un hecho que motivó un furioso descargo del participante de Gran Hermano VIP España. "Al final mi papá cuánta razón tenía", escribió el exconductor de Los desconocidos de siempre, quien estuvo años enfrentado con su padre por ponerse del lado de su madre en el divorcio.

“Ella quiere dominar a todo el mundo, los quiere dominar a todos. Es así, ella te quiere dominar", sostuvo Gonzalo. "Por eso con los chicos, cuando se le fueron de las manos ciertas cosas...”, explicó el tío de los jóvenes mediáticos que cortaron la comunicación con su mamá.

Finalmente, contó que Nannis echó a Alex del departamento del Hotel Faena porque no quiere a Melody Luz, pareja y madre de la hija del "Emperador". “Alexander ya formó una familia. Listo. Punto. Se la tiene que bancar. A ella no le gusta la mujer de nadie", remarcó y cerró: "Es una infeliz. No quiere ver feliz a nadie, ese el problema que tiene. Ella es infeliz. Al que tenga al lado le va a joder la vida".

Preocupación por la salud de Alex Caniggia

Alex Caniggia generó gran preocupación al vivir un complicado momento de salud. El influencer, que hace poco dejó su rol como conductor en El Trece, se encuentra trabajando en la televisión española y allí quiso hacer un desafío que le dejó graves secuelas.

Tras el fracaso de Los desconocidos de siempre, ciclo de entretenimiento que condujo por algunas meses en el canal del Grupo Clarín, Caniggia fue convocado para formar parte de Gran Hermano VIP España, la versión del reality que convoca solo famosos. Con su espíritu competitivo de siempre, el hermano de Charlotte Caniggia quiso cumplir un desafío propuesto por la producción para beneficiar a sus compañeros, pero terminó sufriendo una intoxicación que lo dejó en ayunas por varias horas.

“Esas pizzas que ves tiene un precio. Son 500 euros. O descontamos eso del premio de todos o comes lo que hay debajo de la campana”, fue lo que le dijo el conductor del ciclo español. Sin titubear, Alex eligió la segunda opción sin saber de qué se trataba. Pero cuando abrió la campana se llevó una desagradable sorpresa. "Intestino de vaca cocinado. Ni te va a hacer mal, ni nada. Huele fuerte”, le comunicaron cuando vio el platillo que tenía en frente.

Luego de comer los chinchulines con cara de asco, Alex festejó su logro. Sin embargo, unas horas más tarde empezó a manifestar malestar estomacal y tuvo que recostarse varias horas hasta recuperarse. Incluso, el papá de Venezia se quedó haciendo ayuno, pues aseguró que era tal el dolor que no podía ingerir nada.