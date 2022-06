Mariana Brey habló de su fuerte vicio: "Contra esto no puedo"

La periodista se sinceró y habló de su adicción en vivo. Mariana Brey y la "droga" que no puede dejar.

Mariana Brey se sinceró en vivo y contó cuál es su adicción. Calificándola como "droga" y vicio, la periodista e integrante del panel de Socios del Espectáculo reveló un costado desconocido de su vida y dio detalles de la situación que atraviesa.

En el programa de radio Detrás de Escena, que comparte junto a Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta y Romina Carballo en AM540, Mariana Brey habló de su intimidad y reveló: "No me quejo porque tengo una familia hermosa y el privilegio de trabajar de lo que me gusta pero hay días que llego con lo justo, estoy bastante cansada".

En ese momento, la periodista reconoció ser adicta a la miel: "Es mi verdadero vicio. No fumo ni me drogo, al menos déjenme tener este vicio. La como a cucharadas y el mes pasado me bajé 4 kilos, literal. Sé que no hay que zarparse por el azúcar que tiene y demás pero a mí me hace bien y la necesito"

Mariana Brey recibió miel por su cumpleaños

"En mi cumple pasado, Nico Peralta cayó con miel de regalo. Me pareció súper original porque mientras todo el mundo me regalaba ropa o perfume, él se ve que me estuvo observando acá en la radio y me trajo un paquete que cuando lo abrí contenía distintos tipos de mieles. ¡Fue el mejor regalo que me podían hacer hecho!", reconoció Mariana Brey, quien dejó sorprendidos a sus compañeros de radio.

Para finalizar y reafirmar que prácticamente no puede vivir sin ingerir miel, Mariana Brey remató con la siguiente revelación: "Realmente la necesito, siento que me da energía y me ayuda a estar un poco mejor de la garganta cuando la siento cansada. Es mi droga diaria, ya está, lo dije".

Ricardo Fort no solo era conocido por ser un hombre de una gran fortuna sino también por hacerles muchos obsequios a las personas de su alrededor. Tal es el caso de Mariana Brey, quien contó públicamente el costoso regalo que “El Comandante” le hizo años atrás.

Brey explicó que Fort le dio aquel presente como un pedido de disculpas por una fuerte pelea que habían tenido en televisión. Un día, se apareció en la puerta de su trabajo con un paquete. “Así como era de amoroso, era de explosivo. Y como habíamos tenido un cruce mediático, él cayó ese día a BDV, el programa que hacíamos con Ángel de Brito y Andrea Taboada por Magazine”, contó en diálogo con Detrás de Escena (AM 540).

Era una bolsa de Breeder’s Furs, una compañía de tapados de lujo. Al entregarle el regalo, el empresario le dijo: “No acepto un no como respuesta. Tenés que aceptarlo, es tuyo”. “Me trajo de regalo un tapado de piel original de la marca Breeders, que salía una fortuna. Yo no lo podía creer”, detalló Brey. El precio del tapado era tan elevado que en otra ocasión anterior la panelista expresó: “Con eso me compraba un auto”.