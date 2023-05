María Fernanda Callejón le respondió a Yanina Latorre con una fulminante comparación

Tras el duro descargo de Yanina Latorre en LAM, la actriz le dedicó un filoso posteo en Instagram. La pelea comenzó cuando la panelista de Duro de Domar la acusó de "mentirosa".

El enfrentamiento de María Fernanda Callejón y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo. Las panelistas se volvieron enemigas públicas la última semana, luego de dispararse munición gruesa desde sus respectivos programas. Pero en las últimas horas la pelea llegó a las redes.

La actriz le dedicó un fuerte mensaje a la compañera de Ángel de Brito, quien enfurecida por las críticas que le había hecho le dedicó un breve video, en el que reveló que fue amante de Guillermo Coppola. Tras ese comentario, la vedette le dedicó una filosa comparación en Instagram.

Para responderle sin nombrarla, Callejón utilizó la figura de un águila. "Las águilas jamás se rinden cuando las cosas se ponen feas", arrancó el texto utilizado por la panelista de Duro de Domar. "De hecho, al cumplir cuarenta años su cuerpo las traiciona y sus plumas pesan tanto que ya no pueden volar", agregó. "Su pico se curva al punto de herirlas. Pierden fuerzas en sus garras y no pueden comer. Pero no se dejan estar ni se rinden, ellas pelean", cerró el texto que acompañó la serie de fotos del ave que subió la actriz en sus redes.

Latorre le reprochó a Callejón haber utilizado la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt para atacarla. "Otra más que me ataca con eso cuando yo fui la víctima en ese caso y no hice caso. Lo peor es que después la van de sororas con las mujeres, pero se ve que eso es selectivo para ellas", sostuvo Yanina en la emisión del pasado martes de LAM. Aunque la que inició el conflicto fue la actriz al acusar a la esposa del exfutbolista de mentirosa.

La publicación de María Fernanda Callejón.

Yanina Latorre reveló que Callejón fue amante de Coppola

Yanina Latorre se despachó contra María Fernanda Callejón luego de que la actriz afirmó en Duro de Domar que aunque quiere a la angelita, mucha de la información que maneja no es cierta. A la par, rememoró el escándalo que surgió tiempo atrás entre Yanina, Diego Latorre y Natacha Jaitt. Furiosa, la panelista América TV despotricó contra Callejón, hizo una repudiable acusación y ventiló que fue amante de Guillermo Coppola.

“Vos y yo hablamos privadamente de cosas que nunca conté porque tenemos un vínculo hace mucho tiempo, porque vos fuiste muy amiga de Diego (Latorre) cuando eran jóvenes, cuando vos eras amante de Coppola, amante no novia porque él estaba casado", vociferó. "O sea que yo sí soy una señora y tengo el culo limpio y me parece que vos no”, le marcó Yanina, ventilando aspectos de la vida amorosa pasada de la actriz.

“¿Vos estás queriendo decir que yo soy famosa porque fui cornuda? No boluda, yo soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida. No fui amante de nadie, y perdón por las palabras, no le chupe la pi... a nadie. No me dieron ni un panel ni una obra de teatro por chupar pi..., todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podés decir lo mismo”, agregó.

Por último, la "angelita" repartió palazos para el conductor del programa de C5N y el resto de los panelistas al declarar: "Y acá se terminó el tema. Vos, la pautera chorra de (Julia) Mengolini, la inútil de 'Chipi' (pareja de Dady Brieva) y el vendido de (Pablo) Duggan me tienen la conc... seca”.