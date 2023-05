Yanina Latorre derrapó con un fuerte carpetazo a María Fernanda Callejón

Yanina Latorre defenestró a María Fernanda Callejón y ventiló aspectos del pasado amoroso de la actriz.

Yanina Latorre disparó munición pesada contra María Fernanda Callejón luego de que la actriz admitiera en Duro de Domar (C5N) que aunque quiere a la "angelita", mucha de la información que maneja no es cierta. A la par, rememoró el escándalo que surgió tiempo atrás entre Yanina, Diego Latorre y Natacha Jaitt. Furiosa, la panelista de LAM (América TV) despotricó contra Callejón, hizo una repudiable acusación y ventiló que fue amante de Guillermo Coppola.

Luego del picante momento que María Fernanda Callejón protagonizó en el ciclo conducido por Pablo Duggan, Yanina Latorre salió con los tapones de punta en LAM, magazine que reprodujo las declaraciones que hicieron estallar a la polémica mediática. “Vos y yo hablamos privadamente de cosas que nunca conté porque tenemos un vínculo hace mucho tiempo, porque vos fuiste muy amiga de Diego (Latorre) cuando eran jóvenes cuando vos eras amante de Coppola, amante no novia porque él estaba casado. O sea que yo sí soy una señora y tengo el culo limpio y me parece que vos no”, recordó Yanina ventilando aspectos de la vida amorosa pasada de la actriz.

“¿Vos estás queriendo decir que yo soy famosa porque fui cornuda? No boluda, yo soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida. No fui amante de nadie, y perdón por las palabras, no le chupe la pija a nadie. No me dieron ni un panel ni una obra de teatro por chupar pijas, todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podés decir lo mismo”, agregó.

Por último, la "angelita" repartió palazos para el conductor de Duro de Domar y el resto de los panelistas al declarar: "Y acá se terminó el tema. Vos, la pautera chorra de (Julia) Mengolini, la inútil de 'Chipi' (pareja de Dady Brieva) y el vendido de (Pablo) Duggan me tienen la concha seca”. Por el momento, María Fernanda Callejon no salió a responder el ataque de Yanina Latorre ni emitió un descargo al respecto.