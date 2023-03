Marcos rompió en llanto en Gran Hermano tras una dura confesión: "Mi hermana y yo"

Marcos Ginocchio tuvo un ataque de angustia en el confesionario de Gran Hermano y preocupó a todos.

Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano (Telefe), no aguantó más la tristeza y se largó a llorar en el confesionario. El joven salteño despertó una gran preocupación entre sus fanáticos, especialmente porque no es la primera vez que se lo ve sumergido en un estado de profunda angustia.

"El Primo", uno de los más queridos por los televidentes, se muestra muy triste desde hace semanas. Si bien al principio apenas hablaba sobre sus sentimientos, poco a poco se fue abriendo y tanto sus compañeros como el público notaron que hay algo no resuelto de su pasado que le afecta hasta el día de hoy.

Marcos fue al confesionario a hablar sobre el tema y Gran Hermano le preguntó qué es lo que lo tenía tan sensibilizado. “Me emociono porque mi hermana y yo vivimos cosas fuertes de chicos y siento que ella en algún sentido también necesitaba vivir esto conmigo”, confesó, en referencia a su hermana Valentina Ginocchio, quien ingresó recientemente a la casa para demostrarle su apoyo.

“Me pone muy feliz que por lo menos haya estado acá conmigo, estoy muy contento con eso y sé que pase lo que pase nada va a cambiar ese amor que le hicieron llegar a mi hermana y a mí”, agregó Ginocchio. Y explicó que tanto su hermana como su hermano se fueron de su casa de muy jóvenes, pero que a pesar de eso, siempre se mantuvieron unidos. "Sentíamos que no podíamos llegar del todo a la otra persona. Después pasó el tiempo, tuvimos charlas y cada uno contaba lo que había pasado”, sumó.

“Y te pones a pensar cómo no estuve más tiempo o que pude haber hecho más para que esté mejor y que no haya pasado las cosas que tuvo que pasar. Yo me sentía mal y pensaba que del otro lado estaban bien, no sabía que ellos también estaban sufriendo”, reflexionó Marcos. Sin embargo, no dio más detalles sobre qué fue lo que les habría sucedido a sus hermanos.

La palabra del padre de Marcos Ginocchio sobre su hijo

José Ginocchio, el padre de Marcos Ginocchio, estuvo como invitado en Medianoche (Canal 10) y habló sobre el delicado momento que está atravesando su hijo. El hombre explicó que su familia "se caracteriza primero por el amor, la fraternidad y, sobre todo, por ser muy empáticos el uno con el otro". Sobre sus hijos, aseguró que "son muy unidos a pesar de la distancia" y que esa separación abrupta que vivieron Marcos y sus hermanos "los terminó uniendo más".

Cuando le preguntaron si Marcos tenía algún trauma o si había un secreto en su familia, José aseguró que no. "El afecto que él tiene por sus hermanos es muy profundo, muy grande y el hecho de que chiquitos hayan estado separados, fue muy brusco para él. Y después se fue Valentina de casa. Esa sensación de quedar solo en Salta es como que le creó un vacío muy importante", reflexionó el hombre. "Perdió parte de su adolescencia pensando y reprogramando su vida de vuelta. Él es muy compañero nuestro, tanto de su mamá como conmigo", concluyó.