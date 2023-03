El desgarrador llanto de Marcos de Gran Hermano por un familiar: "Con tan poco"

El concursante del reality de Telefe se mostró muy conmocionado al referirse a un allegado. Marcos Ginocchio de Gran Hermano causó emoción en los fans del programa.

Marcos Ginocchio se largó a llorar en Gran Hermano al recordar a un familiar que extraña mucho desde que ingresó en la casa de Telefe. El participante que está entre los cinco mejores de la competencia causó emoción en el público al dedicarle unas tiernas palabras a una de las mujeres más importantes de su vida.

"Para mí las mujeres más importantes de mi vida son mi mamá y mi hermana. Tuvieron que luchar muchísimo por las cosas que querían. Estoy muy orgulloso de ellas. De esas cosas son de las que más aprendés", comenzó su descargo el salteño, cuando Gran Hermano les pidió a los concursantes que dijeran algunas palabras dedicadas a las mujeres importantes de sus vidas, en el Día Internacional de la Mujer.

El concursante, que votó a Julieta y Camila en la última nominación, recordó cómo eran sus tardes de infancia y enunció: "Íbamos al colegio y en vez de volverse a la casa, ella se quedaba esperándonos en el auto. Se quedaba las siete horas ahí. Nosotros salíamos y le decíamos ‘mamá, ¿por qué te quedaste esperando acá y no te fuiste?' A ella la hacía feliz esperarnos. Con tan poco, ella conseguía ser feliz".

Qué dijo el papá de Marcos Ginocchio de Julieta Poggio

"Evidentemente, Julieta es una chica muy carismática, enigmática, también, y muy seductora. Pero como dice Marcos, mi hijo no tiene un perfil compatible con Julieta", enunció José Ginocchio cuando le consultaron por la relación de Julieta y Marcos, entre quienes se ha especulado con un posible romance. Y sumó: "Nuestra familia se caracteriza por el amor, la fraternidad, el entendimiento. El ser empático uno con el otro. Yo me enteré cuatro días antes. Me enteré de golpe. Él está estudiando abogacía. Está en el último año. La presencia de él en Buenos Aire, en Telefe, fue muy sorpresiva".

Julieta de Gran Hermano habló sobre su exnovio cantante

Poggio reveló que salió con un chico que se presentó en el reality show de canto La Voz Argentina, en diálogo con Camila. "Ya sé quien es. Usaba musculosas, ¿no? Cuando entró, entró con una musculosa. ¿O con una remera negra? Era re lindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico... Yo me acuerdo que lo ví y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'", le confesó su compañera a Julieta. "Y no, boluda, ya sé, pero era un tóxico, un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacía nada, no trabajaba", respondió ella.

Mario Pergolini habló tras la confesión de "Alfa" que lo involucraba

El concursante de GH había soltado que su primer trabajo fue vender tiempo compartido junto con Mario Pergolini. Por su parte, el conductor de radio se pronunció al respecto en Vorterix: "Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice ‘¿vos conocés a Alfa?’ Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa".

Cuando los compañeros de trabajo del empresario de medios le consultaron si conocía a Walter Santiago de aquella época, él respondió de manera escueta: "Entiendo que sí. No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral".