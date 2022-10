Thiago y Nacho de Gran Hermano se quebraron al recordar a sus madres: "Me acompaña siempre"

Los participantes de Gran Hermano hablaron de las muertes de sus madres y emocionaron a todos. Thiago y Nacho no contuvieron las lágrimas en sus relatos.

Thiago y Nacho de Gran Hermano protagonizaron un emotivo momento cuando se refirieron a los momentos más difíciles de sus vida: las muertes de sus madres. Los participantes de 19 años contaron entre lágrimas cómo vivieron esas experiencias y cómo la superaron.

"Perdí a mi mamá cuando yo tenía 8. Siempre veía en el día de la madre que todos estaban con sus mamás y yo no me sentía bien en esos momentos", soltó Thiago y no pudo seguir porque la congoja le cerró la garganta. "Tu mamá está siempre con vos", le decían sus compañeros mientras lo abrazaban.

Nacho también habló sobre la pérdida de su mamá en esa misma charla, entre lágrimas. "En un proceso de quince días mi mamá se enfermó y falleció. Fue muy complicado porque dentro de todo era muy chico, era la primera vez que perdía a un familiar cercano y era mi mamá. Fuera de joda, fue complicado", explicó el joven entre sollozos. Y agregó: "Mi familia es chica aparte, entonces yo me quedé con mi abuela y con un papá recontra presente pero que vivía en el exterior".

"Mi frustración fue no haber hecho un montón de cosas que capaz las posponía para hacerlas más adelante. Boludeces; desde ir a comer hasta irme de vacaciones con ella. Cuando ella me decía de hacer algo capaz que le decía que no porque tenía otros planes. Pero no me cabe duda de que ella va a estar siempre conmigo y que me acompaña siempre", concluyó Nacho y recibió el cariño de sus compañeros.

Tomás Holder se quebró en PH, Podemos Hablar

El primer eliminado de Gran Hermano contó el momento en que su madre estuvo grave de salud y no pudo contener las lágrimas. "En el 2020 mi mamá tuvo un problema en el corazón; yo tengo una familia chica: ella y dos hermanos más chiquitos. Había que operar. En ese momento se me paralizó el mundo porque mi mamá es mi sostén, mi cable a tierra, mi todo. Además pensaba en mis hermanos chiquitos, de 9 y 10 años", soltó y recordó que tuvo que salir a trabajar ese año para mantener a su familia.