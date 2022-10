Thiago derrapó al hablar de una participante de GH: "Prefiero hacerme una paja"

Thiago Medina quedó en el centro de la polémica al derrapar con un comentario desubicado sobre una compañera de Gran Hermano.

Thiago Medina recibió fuertes reproches en redes sociales después de derrapar en Gran Hermano al hablar de una compañera del certamen de Telefe. "Prefiero hacerme una paja en vivo", fue el desubicado comentario que hizo uno de los concursantes más jóvenes y queridos de la presente edición de GH.

Si bien desde que Gran Hermano comenzó los participantes no tienen filtro para expresar lo que piensan sobre los demás, con el correr de los días, se van liberando aún más y las rispideces y cruces son cada vez más comunes. Por ejemplo, hace unos días Thiago y Mora protagonizaron un momento muy tenso mientras se divertían con un juego casero con otros compañeros en la casa más famosa del país.

Contento con cómo era su desempeño en el juego, Thiago empezó a cantar "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee cuando Mora se quejó de que estaba harta de ese tema de lo viral que fue. "¿Y qué me importa? Yo no te puedo escuchar a vos y te tengo que escuchar todos los días, loca", contraatacó durísimo el joven, que ante la cara horrorizada de su compañera rápidamente aclaró que se trataba de un chiste. Sin creerle y visiblemente molesta, Mora replicó: "No voy a hablar más con vos Thiago. Listo".

Pese a que todo pareció quedar ahí, el participante de González Catán volvió a apuntar contra su compañera con una durísima opinión que generó muchas críticas en las redes sociales. Es que Thiago estaba hablando con Marcos sobre qué participantes le parecían lindas y con las que tendría relaciones sexuales cuando sorprendió con un comentario que rápidamente fue repudiado por cientos de espectadores. Tras mencionar a "La Tora" y Martina, el joven disparó: "Mora no, prefiero hacerme una paja en vivo".

Thiago explotó contra Alfa

Thiago Medina habló a fondo sobre lo que piensa de Walter "Alfa" en Gran Hermano y dejó boquiabiertos a más de uno. En una charla íntima con Julieta, Romina y Daniela, el joven de 19 años se refirió a la convivencia y lanzó un insulto que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

"Estoy podrido de escuchar a Alfa, boludo", expresó Thiago en la emisión del viernes 28 de octubre. En el breve recorte que circula más que nada en Twitter, se lo observó fastidioso con el participante de 61 años. "Encima los chistes que hace... se ríe solo el pelotudo", agregó.

Este comentario sorprendió a sus propias compañeras y los televidentes de Gran Hermano estallaron. En varias ocasiones, "Alfa" le cocinó exclusivamente a él y tenía un trato muy particular, pero no fue suficiente para agradarle al oriundo de González Catán. "Si es verdad, se ríe solo de los chistes que hace", enfatizó.