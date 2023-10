Marcelo Tinelli se equivocó en vivo en el Bailando 2023 y quedó expuesto: "¡Qué pelotudo!"

Marcelo Tinelli cometió un grave error en vivo en el Bailando 2023 que le generó serios problemas en su vida personal.

Marcelo Tinelli es un conductor de televisión que actualmente está al frente del Bailando 2023 (América TV), el famoso certamen de baile que invita a bailarines y famosos a poner el cuerpo en la pista de baile. A pesar de que "El Cabezón" cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión, en más de una oportunidad cometió errores al aire. Esto mismo ocurrió durante la emisión del pasado lunes 9 de octubre, cuando una pequeña distracción lo llevó a equivocarse con un asunto muy importante.

Todo comenzó cuando el empresario presentó a la pareja de Martín Salwe y Milett Figueroa. La bailarina, oriunda de Perú, llevó al set un chilcano clásico, un trago típico de su país, para darles de probar al conductor y a todos los miembros del jurado. Sin pensar en las consecuencias, Marcelo agarró un vaso y bebió todo su contenido.

"Yo voy a hacer un fondo blanco, con todo lo que me pasó este fin de semana. ¿Se puede hacer un fondo blanco de esto o es muy pegador?", le preguntó a la participante. "Vos dale, vos dale", lo incitó "Pampita". Minutos después de haberse tomado todo, se percató del irreversible error que había cometido.

"¡Cómo me pegó este trago que me diste, te juro que no sé qué carajo estoy diciendo! Se me nubla la vista", bromeó. Luego, recapacitó y comentó: "¡No podía tomar! Mañana tengo un estudio de sangre anual. ¡Que pelotudo, no podía tomar! ¡Qué boludo! Me acabo de dar cuenta, vengo desde las 8 cuidándome”, cerró Tinelli. "¡Qué idiota soy, por Dios!", se lamentó.

Yanina Latorre mandó al frente a Marcelo Tinelli al aire: "No lo podés disimular"

En aquella misma emisión, Yanina Latorre lanzó un polémico comentario contra el presentador del programa. Al ver atentamente los gestos que Tinelli hacía mientras conversaba con Milett, no pudo evitar exponer su intento de coqueteo. "¿Qué pasa que me mirás así?", indagó Marcelo, frente a la mirada de la "angelita".

Sin filtros, la panelista de LAM (América TV) lanzó: "¡Es que tenés cara de pajero!". Tinelli reaccionó con una total sorpresa, y ante su silencio, Latorre agregó, entre risas: "¡Se te va la mirada para los labios! No lo podés disimular". El momento se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Una exparticipante del Bailando 2023 reveló el calvario que vivió en el programa

Romina Malaspina hizo un fuerte descargo tras su salida del certamen de baile. Según la exparticipante, los miembros del jurado no fueron del todo justos con sus criterios a la hora de evaluarla. "Yo creo que me perjudicó el tema de los jurados tan rotativos, o sea que en una misma gala hayan cambiado cuatro veces el jurado porque cada uno que votaba lo hacía con un criterio distinto", deslizó, en diálogo con Intrusos (América TV), en referencia a los cambios que hubo por la ausencia de "Pampita".

En este sentido, explicó: "Vino Zaira (Nara) y puso 10, 9, 10 y vino Aníbal Pachano y me puso un 3. Veo demasiado cambio en el jurado". Por último, aseguró que Pachano la destrató. "A mí me tocó Aníbal y me dijo cosas horribles. También siento que predispuso muy mal a los siguientes jurados, a Moria (Casán) y a Marcelo Polino", cerró, indignada.