Marcelo Tinelli mostró de más y se le escapó con qué famosa está saliendo: "Se escucha"

El conductor de televisión compartió una historia de Instagram que llamó la atención de Juariu. Marcelo Tinelli estaría en pareja con una exbailarina de Showmatch.

Marcelo Tinelli subió a su cuenta de Instagram una historia que llamó la atención de la infuencer Juariu, quien hizo una investigación y llegó a la conclusión de que el conductor oriundo de Bolívar saldría con una famosa artista. La mujer en cuestión es una expartenaire de Showmatch, aunque en los últimos años se dedicó a la actuación y al stand-up.

"Tinelli sube esta historia donde arroba a todos los amigos de ella", señaló la panelista de Gran Hermano en sus redes sociales y mostró que en el video compartido por el padre de cinco hijos aparecen personas del círculo íntimo de amistad de Momi Giardina, quien sería la nueva novia de Tinelli, como Santiago Talledo y Vane Pellizzeri.

"Donde se escucha la risa de Momi, pero no la arroba ni la graba", enunció luego la influencer, en alusión a la indiscutible presencia de la humorista en la mesa de almuerzo de Tinelli, donde también estaban su hija Candelaria y su nueva pareja, Santiago Irrutia.

Lourdes Sánchez, quien recientemente fue vinculada con Fede Bal, se pronunció sobre la relación de Momi y Tinelli y soltó: "Cuando llegué de Corrientes, me encontré con la noticia. Entonces, le escribí a ella y le dije ‘decime que es verdad, por favor, porque me encantaría. Además, podemos salir a comer los cuatro’. Pero lo desmiento totalmente, esto dicho por Momi que tengo la autorización para decirlo. No está con Marcelo. Está sola y felizmente soltera".

Las fuertes palabras de Cande Tinelli sobre Coti Sorokin

La hija menor del primer matrimonio de Marcelo Tinelli habló sobre una entrevista que su expareja dio en los medios y se mostró mlesta por algunas declaraciones. "Medio raro, ¿no? Media rara esa nota. Me hizo quedar medio rara. La medio loca, medio boluda era yo. ¿No? Yo no soy así, no estoy acostumbrada a hacer siempre lo mismo, cuando digo algo lo hago. No me gustó la nota; se lo dije y me parece que no me cuidó. No es así como el dice", enunció la cantante en diálogo con LAM.

"Quedo como una loca, como que pongo cualquier cosa y la borro, y la verdad que no. Habló como alivianando la situación para quedar bien parado, que es lo único que le importa. Pero bueno, nada, estoy bien, tranquila, le deseo lo mejor siempre, y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo en el sentido en que pude recuperar momentos míos con mis amigos, con mi familia, momentos sola. Me parece que está bueno hablar del tema para que no les suceda a la gente: eso de dejar de ser por el otro", concluyó Candelaria.

La pelea mediática de Cande Tinelli y Guillermina Valdés

"Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá.La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", comentó la segunda hija del conductor, fruto de su relación con Soledad Aquino, en una entrevista en LAM. Por su parte, la madre del hijo menor de Tinelli reaccionó ante esos dichos en sus redes sociales y escribió: "Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido", en un posteo de su cuenta de Twitter.

Esto se dio pocos días antes de que Valdés fuera involucrada con el arquero de Boca Juniors, Javier García, de cuyo auto se la vio salir en plena Avenida del Libertador gracias a las cámaras de LAM, ciclo donde deschavaron a la modelo y empresaria.