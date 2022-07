Marcela Tauro se sacó en vivo y destrozó a Mica Viciconte: "La reviento"

La periodista apuntó contra la modelo por su actitud ante un posteo de Nicole Neumann. Marcela Tauro fue lapidaria con Mica Viciconte en Intrusos.

Marcela Tauro se metió en la polémica de Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte. La panelista de Intrusos fue letal con la exCombate, quien criticó a la panelista de Los 8 escalones del millón y la acusó de no ser responsable como madre.

Viciconte se enojó con Nicole porque ésta hizo un posteo en el que su hija se resbaló en la nieve y quedó a pocos metros de una peligrosa pendiente. "Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar", escribió la mamá reciente y, aunque en ningún momento nombró a Neumann, todos entendieron que el mensaje iba dirigido hacia ella. Y agregó: "Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente".

Marcela Tauro defendió a la modelo que comenzó su carrera a sus 12 años y apuntó contra Viciconte: "No hace falta que suban todo. Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país". Y concluyó: "Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país. No me gustaría".

Carmen Barbieri también se solidarizó con Neumann y soltó: "Nicole es buena madre. Ella vive cuidando a las chicas. ¡Las vive cuidando! Nicole debe estar que arde. Yo si fuera Nicole, estaría enojadísima. Lo vuelvo a decir, Nicole es una gran madre. Se podría haber caído por ahí. El video me da un poco de impresión... Mica pasa mucho tiempo con las nenas, pero está mal que haga esto público".

El llamado de atención que Telefe le habría hecho a Viciconte tras sus dichos

"Te llaman por teléfono y de dicen 'acá de esto no se habla'", enunció Flor de la V en Intrusos sobre los manejos que en Telefe tendrían con sus figuras. La panelista Nancy Duré en ese momento reveló que le llegó información al respecto y soltó: "Con respecto a lo que decías de Telefe, me está llegando información que dice que de verdad esto no gusta nada. Dicen que realmente no entienden cómo puede ser tan conflictiva. Esto no está gustando, y este posteo puntualmente causó molestia en Tefefe".