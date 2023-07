Marcela Tauro contó la verdad sobre la salud de Silvina Luna: "Me enteré"

La conductora de televisión habló sobre la salud de Silvina Luna y reveló un dato al respecto. Marcela Tauro aseguró que hubo una energía especial en el caso de la modelo.

Marcela Tauro dio a conocer un detalle espiritual sobre la mejora en la salud de Silvina Luna. La panelista de Intrusos dio a conocer una experiencia personal para ejemplificar lo vivido por la modelo y explicó de qué se trata la técnica utilizada.

Silvina Luna está internada desde el 14 de junio debido a las afecciones renales y respiratorias que tiene en su organismo y, después de haber pasado semanas en estado crítico, en los últimos días presentó una mejora. En ese sentido, la periodista que reemplaza a Flor de la V en la conducción de Intrusos por las vacaciones de la actriz dio a conocer un dato desconocido sobre la salud de Luna. "Ella estaba en el camino holístico hace rato. Ella hace distintos tipos de sanaciones. Yo conozco a su terapeuta, que le hace reiki. Y hay una sanción cuántica que el hospital la permitió", soltó y se generó un debate al respecto en Intrusos.

Marcela Tauro: "Yo ahí tuve internada a mi mamá. Yo le llevé una Virgen. Obvio que pedí permiso. Yo creo en un método cuántico, y le llené todo el cuerpo de números. Es creer o reventar. Pero empezó a mejorar. Es un todo. Es la ayuda de los médicos y la fe".

Karina Iavícoli: "Marce, a vos te pasaron muchas cosas, creés que decir “creo en esto”, ¿te ayuda a aferrarte a la vida?”. Los corro a los médicos porque son unos genios".

Marcela Tauro: "Obvio que vive gracias a los médicos...".

Karina Iavícoli: "Pero lo espiritual, ¿de qué manera decide?".

Marcela Tauro: "El alma decide. Nuestra alma decide. Yo sé lo que le pasó a Silvina, pero lo va a tener que contar ella cuando salga".

Karina Iavícoli: "¿Cómo sabés?".

Marcela Tauro: "Porque me enteré. Pero ella decidió pelearla. Estando ahí te pasan situaciones. Hay gente que ve el túnel, hay gente que está en coma y vuelve…"

Maite Peñoñori: "Estás diciendo que Silvina cuando se despertó manifestó algo..."

Marcela Tauro: "A su familia, a sus amigos, creo que les contó algo."

Laura Ubfal: "¿Vos creés que tenía el alma enferma?"

Marcela Tauro: "No, no. Yo creo que el alma decide si se queda o no. No era el momento de ella."

Guido Zaffora: "Silvina comienza con esta leve mejoría cuando se conoce la situación y la gente empieza a pedir por ella."

Marcela Tauro: "La oración. El poder de la oración llega. Es energía."

Guido Zaffora: "Ella entra a la guardia el 13 de junio. Al principio el cuadro era grave. Muy grave. Cuando se conoce la noticia empieza a mejorar."

Marcela Tauro: "Yo creo en el poder de la Virgen. Yo creo en un montón de cosas..."

El dispositivo cuántico de Marcela Tauro

Cuando la salud de Luna estaba complicada, Tauro mostró un dispositivo que tenía colgado en su cuello, al que le pedía por una mejora de la modelo. "Lo tengo a prueba esto, es algo de sanación. Es un dispositivo cuántico, tengo entendido que ella lo tiene, creo, no estoy segura y no quiero decir cosas que no", soltó Marcela. Y sumó: "Ojalá podamos enviar esta energía para Silvina y toda la gente que nos está viendo en los hospitales. Yo pido un milagro, porque para pedir, hay que pedir en grande".