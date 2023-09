Marcela Pagano confirmó su romance con un funcionario: "Fue amor"

Marcela Pagano reveló detalles sobre su romance secreto con una figura de la política.

Marcela Pagano es una periodista y conductora que se volcó YouTube luego de ser echada de A24, donde comenzó a contar aspectos desconocidos de su vida. Debido a su amplia trayectoria laboral en los medios de comunicación, conoce muy de cerca el mundo de la política y tiene contacto diario con una gran cantidad de figuras públicas y es por esto que sus seguidores de Instagram le consultaron si alguna vez había tenido una relación con un político. Para sorpresa de todos, Pagano confesó que tuvo un apasionado romance con un importante funcionario que le rompió el corazón.

A mediados de 2023 salió a la luz un fuerte rumor de que Javier Milei estaba en una relación con Pagano, sin embargo, la periodista lo desmintió rotundamente. Ahora, publicó un video en su canal de YouTube titulado #PaganoResponde, en el que contestó varias preguntas de sus fanáticos. Y reveló su importante romance con un funcionario

El romance de Marcela Pagano con un funcionario

"¿Estuviste con algún político?", le preguntó un seguidor. Lejos de negarlo, Marcela declaró: "Cuando uno es periodista, generalmente está en un mismo círculo con políticos, economistas... Es parte de tu vida, de tu trabajo. Tengo que confesar que me enamoré de un funcionario, fue amor, por lo menos de mi parte. Creo que de su parte también, que había sido correspondido y que no pasó a mayores por un único motivo, y fue justamente político". En este sentido, explicó que tener una relación con un funcionario es complicado, porque "el político, siempre es político". "Yo era chica, en ese momento estaba acreditada en un organismo público y era muy joven. Y aprendí que el político nunca deja de ser político, incluso por encima de sus sentimientos, si es que los tiene", reflexionó. Si bien cree que esos sentimientos eran correspondidos, eventualmente terminó siendo motivo de separación.

"El hecho de que yo trabajaba en un medio que estaba en guerra total con el gobierno para el cual él estaba trabajando, hizo que él decidiera mantener la envestidura. Incluso cuando se fue de la gestión, decidió no blanquear la relación conmigo. Y eso a mí me rompió el corazón, porque para mí era un trabajo, yo no veía en la ideología un problema para que dos personas estuvieran juntas, pero evidentemente él sí y eligió la política", se lamentó. Por último, recordó que se enteró por varios colegas periodistas que había reuniones de Gabinete en las que quien comandaba la reunión, preguntaba quién era el funcionario que salía con ella. "Y yo no lo podía creer, me llamaba mucho la atención que se hablara de mí. Pero nada, situaciones bizarras de la política argentina", concluyó. Por el momento, no reveló la identidad de esta persona.

Marcela Pagano confirmó que existe el "casting sábana"

En aquel mismo video, Marcela Pagano reveló la verdad sobre los supuestos "casting sábana" en la industria de la televisión. Cuando un seguidor le preguntó si existían realmente, manifestó: "Sí claro que existe el casting sábana". Acto seguido, relató: "Siempre cuento la anécdota de una periodista muy reconocida, que cuando empezó en los medios en realidad no era periodista, no tenía ningún paso por ningún medio más que por situaciones de desfilar o de hacer presencias. Y se convirtió en una periodista muy reconocida".

Luego, contó otra historia de una mujer que "era muy conocida en la noche, sobre todo en círculos VIP donde accedían empresarios, y pasó de ser una chica que hacía presencias en boliches a tener un lugar preponderante en los medios". "Pasó a ser casi una señora a la que se le estudió un cambio de imagen. Me acuerdo que le hicieron recortar su cabello, que era casi una nave insignia de su marca, para que pareciera más fina o más centrada. Y era todo un lavado de imagen que venía de quién después se terminó siendo el marido", concluyó la periodista.