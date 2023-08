Elecciones 2023: el sincericidio de Marcela Pagano sobre la estrategia extorsiva de Milei para las provincias

La candidata a diputada de La Libertad Avanza dijo que, en un eventual gobierno libertario, Milei podría no darle transferencias discrecionales a gobernadores que no "quieren garantizar gobernabilidad".

La candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Marcela Pagano, anticipó que el candidato presidencial de su espacio, Javier Milei, podría no darle transferencias discrecionales a los gobernadores si no "quieren garantizar la gobernabilidad". El domingo por la noche, Pagano dijo sobre un hipotético gobierno del libertario y la relación con los mandatarios provinciales: "Esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei".

"Espero que después de este exitismo que se genera cual River - Boca en las elecciones en Argentina, empecemos cada uno a trabajar con la instrucción cívica que el deber nos amerita y poder establecer diálogos y acuerdos desde todo lugar buscando mejoras para la gente", manifestó la periodista y candidata cuando le consultaron en TN cómo imaginaba la gobernabilidad si se da un eventual triunfo de Milei.

Pagano consideró que en el Congreso "hay algunas cuestiones que son un poco más maduras" a la hora de la búsqueda de consenso entre los distintos espacios políticos. "Vos fijate que, sin estar de acuerdo, los dos colores políticos hasta hoy dominantes, se han ayudado y acompañado en los presupuestos. Presupuestos que, dicho sea de paso, en cada comisión que se discutían se sabían que era mentira. Pero en general se votaban igual", explicó.

"De todas maneras, no nos olvidemos que en el entramado del Congreso y de los diputados, como yo emerjo de un territorio, que es la provincia de Buenos Aires, todos responden a un territorio. Y ahí me parece que va a ser interesante cómo puede ser la negociación, más que con los diputados como si fueran fichas aisladas, con los gobernadores. Porque yo creo que Javier ha dado en la tecla en una cosa: los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales. Al fin y al cabo, plata. Al fin y al cabo, ayuda para que puedan inyectar la política que quieran, más allá de lo que pueden gastar", señaló Pagano y agregó: "Le piden a Nación transferencia discrecional, plata, la van a necesitar. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei. Entonces no se crean que no hay acá una suma de equilibrios de fuerza y de poder".

Si bien sostuvo que su declaración se dio pensando en caso de que los gobernadores no quieran "garantizar la gobernabilidad", aclaró: "Yo hago el análisis de que los diputados responden a un gobernador, o van a responder a un territorio. Cuando hablamos de fuerzas de la política, muchas veces el gobernador necesita de sus diputados y senadores, y esa es la fuerza de la negociación de la política bien entendida, sin que hayan cosas raras".

Además, declaró que espera "honestidad intelectual" de los diputados y senadores en caso de que Milei sea electo presidente. "Porque si no va a ser así y no quieren garantizar la gobernabilidad, en el caso de que sea, por ejemplo, Javier Milei el presidente, si le rebotan por el hecho de rebotar, por el mero hecho de ser oposición, las cosas que se propongan, tendrán que ellos mismos, que tienen que caminar la calle, poner la cara con nombre y apellido y explicitarle a la gente por qué no están de acuerdo", profundizó.