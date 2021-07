Mar Tarrés vuelve a La Academia tras el escándalo con su coach

Tras un escándalo de semanas, la mediática anunció su renuncia al programa de Marcelo Tinelli, pero pidió volver y su vuelta a La Academia ya fue confirmada.

Mar Tarrés pidió volver a Showmatch La Academia a días de haber hecho pública su renuncia al programa. Luego del escándalo con Judith Kovalovsky, su coach, el conductor anunció la salida de la mediática y los nuevos reemplazos, pero a los minutos le avisaron de producción que Mar cambió de opinión. Recientemente Ángel De Brito confirmó la vuelta de la modelo a la pista.

"La Chipi va a ser la reemplazante de Sofía Jujuy Jiménez, fracturada. Esta mañana renunció, me dejó 8 ó 10 audios en el Instagram Mar Tarrés que renunció al certamen”, ironizó Marcelo Tinelli al frente de una nueva semana en Showmatch. Luego, para no prestarse a la confusión, aseguró que Mar quiere regresar al certamen. “Y me acaban de avisar que llamó Mar Tarrés recién que pide volver. Señoras y señores, no sabemos", disparó.

Horas después, la influencer echó más leña al fuego y dio detalles de lo hablado con la producción a través de su cuenta de Instagram. "Me acabo de enterar por la producción que mi ex coach jamás la dejaron sin trabajo. Que le dijeron que ella iba a estar con una nueva pareja que va a entrar", denunció la modelo.

De todos modos, el escándalo fue bajando la intensidad dado que, pasado el adelanto que dio Tinelli y la catarsis de la mediática a través de sus redes sociales, el periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito confirmó a través de su cuenta de Twitter que Mar Tarrés sigue en Showmatch La Academia.

La renuncia de Mar Tarrés a La Academia

La modelo e influencer confirmó a través de sus redes sociales su renuncia a La Academia de Showmatch luego de la polémica con su coach, Judith Kovalovsky. La decisión se dio luego de que Ángel de Brito confirmara que, a pedido de la participante, la producción desvinculó a la cuñada de Adrián Suar.

A través de la sección de Instagram stories Mar hizo un fuerte descargo en el que, sin pelos en la lengua, apuntó contra la coach Judith Kovalovsky. "Es una mujer con mucha influencia en Canal Trece por su pareja. Es muy soberbia, autoritaria y cree que todos les tenemos que chupar las medias por el poder que ella tiene. Si no ensayábamos al horario que ella quería se enojaba, yo por mi trabajo solo puedo ensayar después de las 18", lanzó.