Manuel Urcera rompió el silencio tras los rumores de infidelidad a Nicole Neumann

Manuel Urcera, novio de Nicole Neumann, habló por primera vez después de los chats que se filtraron de él con otra modelo.

Nicole Neumann está en pareja con Manuel Urcera desde el año pasado y su relación parecía venir muy bien. Mientras están de vacaciones en Punta del Este con las hijas de ella, Indiana, Sienna y Allegra, afrontan un escándalo mediático por una supuesta infidelidad por parte de Urcera. Ahora, él salió a hablar en medio de las especulaciones.

Según esta versión, él habría intentado engañarla con Melina Eugster, una modelo y promotora de la Patagonia con quien planeaba tener un encuentro el mes pasado, en Año Nuevo. Esta versión salió a la luz después de que se filtrara un chat entre ambos, en el que él se mostraba bastante interesado por escaparse de Nicole e ir a buscarla el 31 de diciembre a la noche para poder verla. Por primera vez, el piloto dio declaraciones sobre este tema.

Este chat, que se filtró la semana pasada, se convirtió en el centro de la escena de la relación entre Nicole y Manuel, a pesar de lo felices que se muestran en redes sociales. Mientras ella se limitó a compartir algunas indirectas en sus redes sociales, él conversó con Virginia Gallardo, periodista de Intrusos, y dio una declaración bastante escueta.

“Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso. Todo lo que se dijo es falso. No hubo ni pelea, ni discusión, ni nada”, le respondió Urcera a Virginia después de que Gallardo le solicitara información, mientras se encuentra vacacionando con ella y las nenas. “Niki está bastante acostumbrada a que salgan con este tipo de cosas y se las banca”, cerró. Sin embargo, esto no convenció a los seguidores de Nicole, especialmente por las declaraciones que dio la tercera en discordia.

¿Qué dijo Melina Eugster sobre los rumores de romance con Manuel Urcera?

Todo empezó cuando se filtraron los chats entre ella y Manuel. En la captura de pantalla, se podía leer cómo él intentaba organizar un encuentro en Año Nuevo con ella en el sur, en Las Grutas. Según Melina, que conversó sobre el tema en el programa A la tarde, fue él el que coqueteó con ella, a pesar de estar en pareja.

“Yo a Manu lo conozco desde hace mucho por las carreras, obviamente. Yo soy modelo, promotora. Ir al autódromo acá es muy común”, comenzó la modelo. “Pero bueno, ningún acercamiento, ya te digo, porque hace mucho soy promotora y modelo acá y él hace un par de años cuando estaba de novio con Mica era otra cosa. Era ‘inllegable’, porque era súper serio y no te daba cabida”, explicó.

“¿Y por qué hablás en pasado? ¿Cómo fue que cambió su actitud y cuándo te empezó a dar cabida Manu?”, le preguntó la conductora, Karina Mazzocco. En respuesta, ella dijo que recién en octubre empezó a hacerse más conocida como modelo en Buenos Aires y que, después de una de sus carreras, Urcera la contactó para verla en Año Nuevo.

“Su primer mensaje fue algo así como ‘quisiera verte’. Yo a él no la escribía, menos por la situación de él, de estar en pareja. Pero bueno, podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a Las Grutas o San Antonio”, siguió. Aunque por los chats se ve que Manuel intentó escaparse de Nicole para pasar la noche con ella, según la modelo esto no pasó. “No se pudo porque él tenía a toda la gente atrás, a su familia… fue imposible. Así que quedó ahí la conversación y no nos escribimos más”.