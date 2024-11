Adorni fue a lo de Mirtha Legrand y derrumbó el rating que le dejó Coco.

Luego de una excelente tarde de rating con la emisión de Coco, la película de Disney inspirada en el Día de Muertos, los números sufrieron una fuerte caída hacia la noche. Esto se dio, precisamente, en el marco de la visita de Manuel Adorni a la mesa de Mirtha Legrand.

El vocero presidencial fue el invitado a La Noche de Mirtha, emblemático ciclo de entrevistas que conduce Mirtha desde hace más de 50 años. La entrevista duró poco más de dos horas y mantuvo una racha de 5 puntos de rating en su franja horaria. Sin embargo, no logró anteponerse a su principal competidor en Telefe ni superar los números de la película.

Escape Perfecto, ciclo de juegos de Telefe conducido por Iván de Pineda, lideró el prime time nocturno con rachas de 7,4 puntos y 4,9 en sus momentos más bajos. Por otro lado, Coco, película que pretendía dejarle un buen piso de rating a la entrevista de Manuel Adorni, quedó en el segundo puesto de la competencia con 6,7.

Mirtha Legrand dijo lo que muchos piensa de la relación de Javier Milei y Yuyito González: "Nunca"

La conductora y estrella de El Trece, Mirtha Legrand, volvió a hacer referencia sobre la relación entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia "Yuyito" González. Los dichos de la diva de los almuerzo nuevamente despertó polémicas por sus dichos.

La "Chiqui" hace algunas semanas ya había hecho referencia al noviazgo del mandatario y la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine), lo cual no cayó nada bien en la pareja. En este caso, en su programa La Noche de Mirtha, la ex actriz trató de explicar la situación, pero volvió a criticar al Milei.

Durante el programa del último sábado, una de las invitadas, Majo Martino, le preguntó a la Chiqui por lo expresado sobre el presidente Javier Milei y su novia Yuyito González y la figura de El Trece, explicó: "Ella lo interpretó mal. Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio del Hotel Alvear, y me acompañaba una persona para bajar las escaleras tediosas. Ahí una periodista me tomó por sorpresa y me preguntó si me gustaba la pareja".

"Yo le dije que no, pero porque pensé que me decía físicamente porque hay como un desnivel entre los dos. Ella es más alta. Yo me refería eso. Lo interpretó mal La Yuyo. Yo pienso que se quieren. Ella está muy enamorada", enfatizó Mirtha Legrand mientras en la mesa también estaba el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Mirtha Legrand no se quedó ahí y agregó entre risas: "¡Lo que estamos viviendo! Nunca hemos sabido los amores de los presidentes, que está con una, con la otra, que la deja. Yo estoy desorientada".

Tras esto, miró al vocero de Javier Milei, Manuel Adorni. "Es una cosa inusual en la Argentina, usted estará de acuerdo. Esta espontaneidad", remarcó la conductora de El Trece. Ante esto, el funcionario nacional sostuvo que "es inusual, pero no deja de ser la vida privada del presidente". Para finalizar el tema sobre el presidente y Yuyito González, Mirtha disparó: "A mí no me gusta saber la vida personal de mi presidente".