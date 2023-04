Malas noticias para MasterChef: el drástico cambio que hizo Telefe

El reality de cocina vuelve a sufrir un cambio de horarios con el que Telefe busca beneficiarse en la lucha diaria por el rating en el prime time.

Aunque los números permanezcan estables y le alcancen para ganar la batalla diaria por el rating, MasterChef volverá a sufrir una alteración en su horario dado que Telefe busca posicionarse en la delantera con más firmeza ante su competencia, la telenovela diaria ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza. La estrategia del "canal de la familia" para aplastar a Adrián Suar.

Este miércoles Telefe no emitirá la telenovela brasilera Pantanal, enlatado que no está funcionando a nivel rating, y el reality MasterChef porque, en su lugar, transmitirá River Plate vs Sporting Cristal, equipos que están en el Grupo D, en la Fecha 2 de la Copa Libertadores. A su vez, el partido que arrancará a las 21 horas estará antecedido por una cobertura "previa" con la conducción de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt a las 20.30 horas.

Al término del partido de fútbol, aproximadamente a las 22.45 horas, habrá un análisis de post encuentro con los comentaristas deportivos del juego. Esta incorporación luego del duelo futbolero se da en el horario de MasterChef, que días atrás empezó cerca de la franja de las 23 para tener una competencia más afilada contra la ficción ATAV 2.

Sobre el destino de Pantanal aún no hay definiciones si bien no sería de extrañar que el canal de las tres pelotas decida levantarla para poner en su lugar la debutante competencia Got Talent, un remake del otrora programa de la señal Talento Argentino, que tendrá a la comediante Lizy Tagliani en la conducción y a Abel Pintos, "La Joaqui", Emir Abdul y Florencia Peña en el jurado de artistas.

Por el momento, el reality no tiene fecha de estreno pese a que ya salieron las primeras promos de venta como publicidades en los contenidos más vistos de la programación diaria. Según las últimas filtraciones, Abel Pintos tendría el rol de "jurado malo", que en otras ediciones del envío ocupó el bailarín clásico Maximiliano Guerra.

Cómo es Got Talent

Got Talent es un reconocido show de talentos británico, creado por Simon Cowell. En este formato, los participantes muestran sus destrezas o talentos y son evaluados por un jurado compuesto por tres o cuatro integrantes, quienes deciden si el concursante merece avanzar en la competencia. En la nueva temporada argentina, Telefe ya habilitó en su página web oficial un formulario para que quien lo desee pueda asistir a la tribuna del esperado programa.