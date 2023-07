Luis Ventura se quebró en llanto y contó "el momento más difícil de su vida": "Una puñalada"

Luis Ventura no pudo contener las lágrimas al recordar el momento que lo marcó de por vida. El descargo del periodista de América TV.

Luis Ventura se quebró en vivo y reveló uno de los momentos que más marcaron su vida. Entre lágrimas, el reconocido periodista contó el recuerdo con lujo de detalles y aseguró que "le falló a alguien que nunca le había fallado en la vida".

En A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV y en donde Ventura trabaja como panelista, el periodista se largó a llorar desconsoladamente al contar el momento más duro de su vida. Precisamente, el Presidente de APTRA se refirió a la muerte que lo marcó para siempre y de la que le quedaron muchas cosas pendientes.

"El mayor de los hermano de mi viejo, José Ventura, fue el primer plantel campeón de River, en el año 20. Fue un tío maravilloso. Un día me llaman y me dice que estaba internado. Estaba en una clínica que quedaba en la facultad donde yo estudiaba", empezó por decir. Luego, sumó ya con la voz quebrada: "Tenía previsto ir antes de entrar a estudiar. Cuando llego a la recepción de la clínica, quiero entrar y me dicen: 'terminó el horario de visitas'".

Ante esta negativa, Ventura decidió no insistir y dejar la visita para el día siguiente, pero nunca se pudo cumplir. "A la medianoche recibí un llamado diciéndome que mi tío había muerto", contó entre lágrimas. Por último y con gran angustia, sentenció: "Fue una puñalada en el medio del pecho. Es una asignatura pendiente porque le fallé a alguien que no me falló nunca, al tío José".

Luis Ventura contó lo que nadie sabía de Jorge Rial: "Tenía miedo de que lo asesinaran"

Luis Ventura contraatacó a Jorge Rial en medio de conflictos legales de por medio entre ambos. El conductor de Secretos Verdaderos contó una historia desconocida del periodista que trabaja en C5N y Radio 10 que está ligada directamente con su hija Morena. "Quedé como apoderado", dijo.

"Le quiero decir a todos que lo que estoy haciendo por Morena es por pedido de su padre. En un compromiso entre él y yo dentro de un camarín, quedé como apoderado de Morena", explicó en primera instancia en LAM, programa que conduce Ángel de Brito en América TV. El periodista salió a hablar luego de que Rial confirme que lo llevará a la Justicia tras el revuelo que causaron las constantes visitas de Morena Rial a A la Tarde, el ciclo de Karina Mazzocco que lo tiene a él como uno de sus panelistas.

Como respuesta, Ventura también irá por el camino legal: lo demandará civil y penalmente "con pruebas", según dijo días atrás. "Quedé como apoderado de Morena porque él tenía miedo de que lo asesinaran o que le pasara algo, entonces yo iba a quedar a cargo del patrimonio y la vida de Morena", añadió en LAM respecto a una situación ocurrida años atrás cuando todavía era panelista de Intrusos.

"Yo lo que hago es cuidar, dentro de lo que puedo, a una niña que se convirtió en mujer y es madre. Morena me dijo que iba a quedar en situación de calle, por eso lo puse en Twitter", expresó el presidente de APTRA. En última instancia, se enojó mucho por el tipo de relación que tiene Rial con su hija: "Es un boludo, desaprovechar la vida de una hija como lo está haciendo... ¿Te parece que alguno de mis hijos me esté pidiendo un mango para pagar un alquiler? Que se deje de joder y empiece a darse cuenta todo lo que se está perdiendo. Tratala como un ser humano. Se tendría que plantear cuál fue su rol como padre".