Luis Ventura se hartó de Jorge Rial y le hará un juicio: "Sale corriendo"

El periodista no tuvo ningún tipo de filtro al hablar sobre su pelea con el exconductor de Intrusos. Los detalles del enfrentamiento entre dos pesos pesados de la televisión.

Luis Ventura y Jorge Rial llevaron su relación a un punto que parece no tener retorno. La histórica dupla de Intrusos y examigos íntimos están enfrentados hace años y las últimas horas el periodista de América TV se mostró muy molesto contra la figura de C5N. Tanto es así que advirtió que lo llevará ante la Justicia.

"Estoy caliente porque me enteré, a través del abogado del canal, que Rial está enojado porque dice que yo no recibo las cartas documento", afirmó Ventura. "Me llevo como el orto con él. Porque al final se sacó la máscara. Ahora me queda claro, cada vez está más boludo. En lugar de evolucionar, involuciona. Se ve que los diez minutos allá arriba le hicieron mal", arremetió el conductor de Secretos Verdaderos.

Este conflicto nació tras el revuelo que causaron las constantes visitas de Morena Rial a A la Tarde, el programa conducido de Karina Mazzocco que tiene a Luis como uno de sus panelistas. "Le manda una carta documento a alguien que ni siquiera lo tocó, hice todo lo contrario, lo protegí por todos lados. Y tengo que escuchar un audio donde dice que soy una mierda, lo tenía la hija y lo pasa al aire. Entonces, me jode", manifestó el presidente de APTRA en un mano a mano con Esteban Trebucq.

"Creo que yo no me merezco esto, tampoco que haya hecho todo un capítulo dedicado a mí y mi familia en su libro. No merezco que diga que soy una mierda, ni que me mande cartas documento. Lo voy a demandar penalmente y civilmente, con pruebas", adviritó el Ventura y añadió: "Voy a decir ‘miren todo lo que hizo este hombre’. Si quiere ir a tribunales, vamos. Y si quiere en la esquina, también voy. Me cago a trompadas, pero no aguanta. Agarra un Tramontina y sale corriendo, si es lo único que sabe".

"Me indigna gente que haya ayudado tanto y después virara de manera tan boluda. Después viene acá a reconciliarse, pedir disculpas y hace una foto selfie para promocionar su programa del día siguiente", remarcó. "Lo de las cartas documento fue cuando empezó a chicanear a este canal, a todos sus trabajadores, a Daniel Vila y su familia, donde habla de ‘Narcoamérica’... y él está ofendido", expuso Luis.

"No tengo idea por qué me manda la carta ni me importa, que me mande una tonelada, lo voy a orinar en la cara. Ojalá que vaya a la audiencia, que es el 8 de agosto", estalló Ventura y cerró: "Todo se rompió cuando él traicionó. Un día me dice tomate una licencia porque te quiero cuidar y después anunció por televisión que me había despedido".

La demanda de Jorge Rial contra Luis Ventura

La escandalosa pelea mediática entre Morena y Jorge Rial perdió relevancia en las últimas semanas, pero sigue en la Justicia. Marina Calabró contó en su que el periodista demandará penalmente a Karina Mazzocco por "calumnias e injurias", mientras que al resto de los involucrados de su programa, incluido Luis Ventura, se le sumará una denuncia civil por "daños y perjuicios".

"Van a haber dos carátulas distintas: una por calumnias e injurias y otra por daños y perjuicios. El abogado Bernardo Beccar Varela se va a encargar de la parte civil y Gabriel Iezzi en la parte penal", contó la panelista de Jorge Lanata. "Van a demandar a dos persona físicas y a dos empresas. La primera denunciada es Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde, donde Morena más estuvo. Karina va a tener únicamente una denuncia penal. Al resto, van a denunciarlas por las dos carátulas. Quien sigue en esta denuncia es la productora Jotax, la que terceriza el programa de Mazzocco. Tanto a Jotax como a América TV, la señal emisora. Y por último, a su ex fiel amigo, Luis Ventura", precisó la hermana de Iliana Calabró en Radio Mitre.

Por último, Calabró explicó: "Lo que me decía uno de sus abogados es que no se descarta que Rial amplíe la denuncia y que caigan más nombres, van a estar investigando específicamente qué se dijo en cada programa y quién lo dijo". "Y un textual que Rial le habría comunicado a sus abogados es que él quiere marcar un precedente de que no se puede utilizar a una chica que está emocionalmente inestables para tener rating de manera gratuita", detalló.

Según indicó la periodista, la primera audiencia estaba prevista para el pasado 13 de julio. "Están citados los apoderados de América, los responsables de Jotax, Karina Mazzocco y Luis Ventura para la primera mediación con Rial". "Seguro mañana tendremos una suerte de resumen de lo que pasó, pero lo que me dice la representación legal de Rial es: 'Nosotros no vamos a hacer ningún plan canje, no queremos conciliar'", precisó Marina.