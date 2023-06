Rial destrozó a Ventura en Twitter y la respuesta de Luis fue desopilante

Luis Ventura y Jorge Rial volvieron a protagonizar un tenso cruce. El conductor de Argenzuela atendió a su excompañero en Twitter y el panelista de A la tarde respondió a pura ironía en América TV.

Jorge Rial y Luis Ventura volvieron a protagonizar un tenso cruce con acusaciones cruzadas. "Me apareció un viudo despechado", disparó picantísimo el conductor de Argenzuela desde su cuenta oficial de Twitter. Filoso, su excompañero de Intrusos no dudó en responderle en A la tarde.

Pese a que se reunieron para limar asperezas hace un tiempo, lo cierto es que la relación de Jorge Rial y Luis Ventura volvió rápidamente a navegar entre las acusaciones cruzadas y los picantes ida y vuelta entre dos figuras del periodismo de espectáculos que supieron ser una de las duplas más reconocidas y exitosas del ambiente. En los últimos días, tras el raid mediático de Morena Rial en el que apuntó contra su padre, el vínculo entre los periodistas volvió a recrudecer.

Lejos de responderle públicamente a su hija, el conductor de Argenzuela rompió el silencio en su cuenta de Twitter y aprovechó para atender a su examigo. "No me morí pero cuentan que me apareció un viudo despechado. Así estoy de preocupado. No se gasten", escribió Rial en la red social del pajarito, donde también compartió una imagen de sus vacaciones en Madrid.

Lejos de hacerse el desentendido, a pesar de que no fue nombrado específicamente, Luis Ventura le respondió este miércoles en el comienzo de A la tarde. Es que el periodista comenzó el programa de América TV vestido con traje negro y unas flores en sus manos. Jorge y yo tenemos un humor particular. "A veces nos reímos, a veces nos peleamos", reflexionó Ventura tras leer el mensaje de su excompañero.

Sobre su enemistad con Rial, Ventura recordó en qué momento comenzó: "Yo estaba internado en la clínica, vienen y me dicen que Rial me estaba despidiendo al aire en Intrusos. A mí me había dicho que me daba una licencia". "Estuve con ella cuando fue lo del intento de suicidio. Y él no aparecía", cerró contundente Luis Ventura, en alusión al difícil situación que atravesó Morena Rial hace algunos años y en la que no podían comunicarse con el histórico presentador de Intrusos.

Luis Ventura recibió una terrible amenaza tras su pelea con Rial: "Muerte"

La pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial está en su peor momento. La histórica dupla de Intrusos se rompió en 2014, cuando el conductor de Secretos Verdaderos dejó de ser parte del clásico programa de los mediodías de América. Y si bien hubo un acercamiento en el último año, el conflicto de Monera Rial con su padre dejó a la luz viejos rencores entre los viejos amigos.

La gota que rebalsó el vaso fue el mensaje que Jorge le mandó a More hace dos semanas, en el que le pidió que no vuelva a hablar con Ventura. Cuando el chat salió a la luz, el panelista de A La Tarde explotó: “Si querés vamos cuando vos quieras, porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el campo de polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza”. Y agregó con vehemencia: “No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo, lo que vos quieras con testigos y en Tribunales. Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver. Ojo, no sería la primera vez".

La reacción de Luis causó un gran impacto en mundo del espectáculo, por lo que en Mañanísima invitaron a Facundo Ventura, hijo del periodista, para hablar sobre lo sucedido y el joven hizo una escalofriante revelación. Según relató, en el tiempo que convivía con su padre recibían amenazas en su casa.

“A mi papá todo el tiempo lo amenazan. A nosotros nos han llegado amenazas a casa, una vez uno llamó a las cuatro de la mañana, atendí yo y me empezó a recitar un poema de la muerte”, contó. Ante la sorpresa de Carmen Barbieri, Facundo completó: “Le dije ‘dale loco, son las cuatro de la mañana, no me rompas los huevos’ y le colgué. Después él se mudó y los llamados esos dejaron de llegar donde estamos nosotros”.

El joven también se refirió al último "atentado" que su padre denunció. “Ayer en A la Tarde, Luis habló de un atentado hacia su vida, dice que le aflojaron las ruedas del auto”, dijo Pampito y Facundo comentó: “Sí, andaba con la goma bailando”. “O sea él podría haber tenido un accidente en la autopista”, analizó el panelista y el hijo de Ventura opinó: “Pudo haber sido a propósito como no, más teniendo en cuenta que a Morena también le tajearon las gomas”.