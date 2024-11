Para qué se usa el modo fan en los aire acondicionados y por qué pocos lo entienden

Para qué sirve el modo FAN en los aire acondicionados.

De a poco se va acercando la fecha de cambio de estación y con ello se registrará la presencia del verano en la Argentina. Una manera de combatir las elevadas temperaturas es hacer uso de los beneficios que el aire acondicionado entrega. Aunque no todos saben cómo usar sus funciones, como es el caso del modo FAN.

La utilidad del ventilador en jornadas donde la temperatura supera los 26 grados comienza a disminuir de gran manera y esto genera que se deba recurrir a los beneficios que el aire acondicionado entrega. Muchos no tienen un conocimiento pleno de las posibilidades que ofrece dependiendo el clima que se registre. Algo que puede generar que se utilice la modalidad equivocada y no satisfaga la necesidad que se tiene.

"Para ponerle números al consumo del aire acondicionado. Si el día lo permite, usalo en modo ventilador! El ahorro es tremendo", manifestó Ariel Mesch, como figura su usuario de X (ex Twitter). Un funcionamiento que tiene las mismas características que un ventilador, debido a que genera cierta circulación del aire en la habitación en la que nos encontramos. Además, el impacto en la boleta de electricidad será más que notable.

"La principal función del modo FAN es hacer recircular el aire para que este no se enrarezca. Se utiliza cuando no queremos ni calentar ni enfriar la estancia, únicamente necesitamos que el aire esté en movimiento y se regenere", expresan desde El Aireacondicionado. También el video permite apreciar que el consumo de electricidad que estaba en 840 W se reduce de manera drástica a 240 W en segundos.

La aplicación de esta modalidad no demanda grandes conocimientos por parte de las personas, porque solo alcanza con seleccionarla en el control remoto para que el equipo comience a recircular el aire. Dependiendo la marca del electrodoméstico, se puede apreciar la presencia de un ventilador o las aspas de este. En caso de que no aparezca, se debe a que no cuenta con la función.

Qué significa la gotita en el aire acondicionado y por qué es muy útil

La última semana de noviembre en la provincia de Buenos Aires habrá días de elevadas temperaturas, lluvias y bastante humedad. Una combinación poco feliz para las personas que deben ir a sus trabajos, estudiar en las universidades o permanecer en sus hogares. Sin embargo, el aire acondicionado tiene una respuesta para este contexto climático.

Algo que pocos saben es que la mayoría de los equipos cuentan con una función que permite eliminar la presencia de la humedad de las habitaciones. Solo es necesario tomar el control del aire acondicionado, seleccionar la modalidad Dry, que se encuentra representada por una gotita de agua, y esperar unos minutos para notar la diferencia.

Dependiendo de la marca, la función puede venir representada por una gota de agua o tener otro símbolo. En estos casos, se recomienda hacer uso del manual para adquirir un mayor conocimiento sobre cómo funciona el electrodoméstico que tenemos dentro de nuestro hogar.