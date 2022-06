Luis Ventura reveló "chats y mails" entre Jorge Rial y Josefina Pouso

Ventura mandó al frente a su examigo y filtró información del supuesto romance. Jorge Rial, Josefina Pouso y un nuevo capítulo entre los rumores que los vincula.

Jorge Rial y Josefina Pouso sumaron un nuevo capítulo que alimenta los rumores de romance. Pese a que ambos, por separado, negaron la relación, fue Luis Ventura quien dio detalles del supuesto affaire y reveló "chats y mails" que vinculan a los protagonistas. "Cuentan otra historia", expresó quien fue amigo del exlíder de Intrusos.

“Ahora que sale todo esto a luz, hay chats y mails que cuentan otra historia. Alguien le escribe a la otra parte, una historia, pero del otro lado hay alguien que tiene material para decir ‘¡Mirá, vos dijiste esto!'. Ahí está la clave, porque a veces se dicen cosas que, a lo mejor, no se cumplen”, comenzó diciendo Luis Ventura, quien también se refirió al viaje que Rial y Pouso protagonizaron rumbo a Madrid.

Intentando cuidar la imagen de quien fue su amigo y es padre de su ahijada Rocío Rial, Luis Ventura agregó: "Yo ya sabía del viaje y el nombre, las dos cosas. Pero había mucha gente que sabía de ellos. Yo no anoté cuándo me lo dijeron, pero empecé a visualizar algunas actitudes y, entonces, dije ‘esto no es tan loco’. Pero tampoco me voy a poner a raspar ahí”.

Yo les quiero decir una cosa, no quiero irme de la raya, pero Romina y Jorge ya tenían firmado el divorcio hace mucho más de un año, en una crisis, lo firmaron pero nunca se presentó, aunque ya están los papeles firmados. Si no lo rompieron, algún abogado lo puede usar. Y con lo de Pouso, cuando estas cosas trascienden, es porque algunos de los protagonistas tiene intención de que esto pase”, remató Luis Ventura.

Jorge Rial destrozó a Josefina Pouso: "Digamos la verdad"

Jorge Rial y Josefina Pouso son el centro de atención luego de que se conocieran las imágenes en las que se los ve juntos en Madrid. Sin embargo, ni ellos ni el público parece recordar el emblemático enfrentamiento que ambos tuvieron en los medios luego del fallecimiento de Jazmín De Grazia, en el año 2012. El periodista, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua al dirigirse de manera totalmente despectiva hacia su colega.

El conductor estaba al frente de Intrusos en aquel entonces y cuando se tocó en el programa el tema de las opiniones encontradas en torno a la muerte de la modelo, el periodista fue contundente. Jorge Rial expresó: "Apareció esa, ¿cómo se llama?, Josefina Pouso. Yo quiero contar algo...ayer estaba previsto salir por acá, la bajé yo personalmente, yo le dije a la producción 'Esa chica no sale al aire'".

Como si eso fuera poco, Jorge Rial agregó: "Ni la conocía, la conocía de vista. Dando clases de cómo hacer periodismo, una chica que fue despedida y la echaron de todos lados por inepta, digamos la verdad. Después la disfrazó y bue. Yo lo que digo es la verdad, vi su ronda por todos los medios, salvo acá que personalmente me di el lujo de bajarla del móvil, yo me di el lujo de decir 'No, no va Josefina Pouso'".