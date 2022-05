Luis Novaresio reveló un deseo muy profundo: "Me parece muy seductor"

El periodista Luis Novaresio se animó a abrir su corazón en el programa de Telefe, donde reveló un deseo muy íntimo.

Luis Novaresio decidió abrir su corazón en el programa de Andy Kusnetzoff. El conductor de PH Podemos Hablar lanzó la consigna de dar un paso hacia el punto de encuentro los que piensan que se puede ser amigo de un ex y el periodista de La Nación+ fue uno de los que avanzó hacia el centro para revelar un deseo muy profundo.

El periodista del canal ultramacrista se refirió a Vera, la hija que su marido tiene con una amiga: "Siempre lo cuento porque porque me parece que alienta un montón a que distintas formas de paternidad y maternidad pueden ser. Ellos no se conocían, una amiga los presentó, los dos querían ser papás, pero querían serlo con un papá y una mamá presentes. Son amigos, hicieron un tratamiento y llegó Vera, después llegué yo".

Con respecto a cómo la pequeña niña tomó su llegada a la familia, el periodista manifestó: "Vera lo resolvió muy fácil, siempre le preguntan qué es Luis, el tío, el padrastro... no es nada de esto. Le dijeron a Vera en el jardín que dibuje su familia y dibujó a tres personas 'Está mi mamá, está mi papá y está mi Luis'".

Andy le preguntó si le gusta ser "su Luis", a lo que Luis Novaresio respondió: "A mí me encanta, yo la estoy pasando súper bien. Además, reactualizo en algún momento el deseo de ser padre. Exploramos en alguna oportunidad la posibilidad de ser padres de a tres, cosa que existe en la Argentina y quiero contar que existe reconocido por la Justicia, con un gran valor, una gran valentía en la Justicia".

Luis Novaresio explicó cómo funciona la multiparentalidad en Argentina

Viviendo de cerca una familia multiparental, Luis Novaresio tiene en claro cómo funciona en la Argentina esta forma de convertirse en padre de manera legal: "Hay hijos que tienen dos papás y una mamá o dos mamás y un papá en igualdad de circunstancias. Pero ¿qué tiene en cuenta la justicia?, la voluntad procreacional, la voluntad de ser padre. Y no es una cuestión física, es una cuestión de deseo y de ocuparte".

El conductor le preguntó si él siente el deseo de poder convertirse en padre, por lo que Novaresio se sinceró: "Yo creo que ya está, por mi edad y por un montón de cosas no estaría bueno ser padre sin que haya una madre ahí. Porque me parece que una madre agrega un dato más, no sólo madre y padre, pero este formato de la multiparentalidad me parece muy seductor. Acá hay que privilegiar el deseo y el compromiso".