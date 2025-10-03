Luis Majul se bajó del barco y destrozó a Espert: "Que renuncie"

Luis Majul destrozó a José Luis Espert.

Luis Majul dedicó su editorial de este jueves 2 de octubre en LN+ a José Luis Espert, implicado en un escándalo por su presunto vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico desde los Estados Unidos y hombre que le habría facilitado 200.000 dólares en febrero del 2019 para financiar su campaña política.

"Que responda que es mentira y que lo explique, o que renuncie", disparó tajante el trabajador de prensa. Tras ello, reiteró: "Repito, que Espert responda que las acusaciones son mentira o que renuncie. O responde claramente que no recibió los 200.000 dólares que puso Fred Machado, acusado del delito de narcotráfico y lavado, para la campaña de las elecciones de 2019 y 2021; o que renuncie a la candidatura de diputado nacional. Que se baje".

Tras ello, advirtió que, de no hacerlo, el "daño que le va a terminar haciendo al Gobierno en general; al país también por el ruido que genera, y a Javier Milei en particular, va a ser descomunal".

Noticia en desarrollo...